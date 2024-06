Parashikimi i horoskopit, ja çfarë kanë rezervuar yjet sot për ju

Dashi

Tregojuni të tjerëve se nuk do të përdoreni. Ngrihuni për veten tuaj dhe ushtroni fuqinë dhe vullnetin tuaj. Ju keni ide të mrekullueshme -prandaj lërini ato të dëgjohen në vend që t’i murmuritni me vete nën zë kur askush nuk ju dëgjon.

Demi

Jeni në një nga ato situata ku shumë kuzhinierë e prishin brumin. Të gjithë duan të marrin kontrollin. Gjithkush dëshiron të japë opinionin e tij/saj. Kjo është krijimi i një recete për katastrofën. Jini të durueshëm me të tjerët dhe përpiquni të bëni kompromis.

Binjakët

Ndihmoni t’i ngrini të tjerët në një status më të lartë në vend që t’i shikoni nga lart. Mos u bëni paragjykues. Nëse dikush nuk është i sigurt se si të vazhdojë, merrni kohë nga dita juaj për t’i dhënë atij këshilla të shëndosha. Këto vepra të mira do të kenë shpagim të konsiderueshëm më vonë.

Gaforrja

Shikoni aspektet pozitive. Gjeni arsyet pse një ide do të ketë sukses, jo pse ajo do të dështojë. Fituesi sot do të jetë personi që mund të përfitojë sa më shumë nga një situatë jofunksionale dhe e vështirë – jo personi që ndalet në aspektet negative.

Luani

Do të keni vështirësi me figurat e autoritetit. Ata që janë “më lart” se ju, ka të ngjarë të kenë një qëndrim shumë nënçmues. Mos e duroni. Jini të sjellshëm dhe profesionistë, por lërini të kuptojnë se duhet të kenë respekt për ju.

Virgjëresha

Konflikti në vendin e punës sot nuk ka lidhje me ju – ndaj mos e merrni çdo betejë sikur të ishte e juaja. Kjo luftë nuk është ajo që ju duhet të luftoni, kështu që mos e bëni. Qëndroni larg rrugës në vend që të kapeni në zonën e betejës.

Peshorja

Do të jetë e vështirë t’i thuash “jo” dikujt. Ka një bollëk dërrmues të ditës që po ju bën të ndiheni pozitivë dhe të pandalshëm. Kjo është një kohë e mirë për të trajtuar projekte që kërkojnë aftësi të forta drejtuese.

Akrepi

Asnjë nga zgjedhjet që ju prezantohen sot nuk duket veçanërisht e favorshme. Njerëz të tjerë mund të jenë të ngazëllyer për idetë e tyre të reja dhe novatore, por ju nuk jeni të impresionuar. Nuk ka asgjë që thotë se duhet të pajtoheni me të gjithë të tjerët.

Shigjetari

Ndiheni veçanërisht të fortë dhe vullneti juaj është më i fortë se zakonisht. Shumicën e kohës ju jeni të lumtur vetëm duke ecur me rrjedhën dhe duke ecur së bashku me atë që thonë ose bëjnë njerëzit e tjerë. Tani është e rëndësishme që ta ulni këmbën me bindje.

Bricjapi

Lumturia në mjedisin tuaj të punës duhet të konsiderohet një kërkesë në mendjen tuaj, jo një bonus shtesë. Është jashtëzakonisht e rëndësishme për ju që të jeni në një situatë pune në të cilën jeni vërtet të përmbushur dhe të lumtur. Ndryshoni vendin e punës nëse është e nevojshme.

Ujori

Ju jeni duke ecur lart në një rrugë shumë pozitive. Duke parë perspektivën afatgjatë, ju jeni në një pozicion shumë të favorshëm. Përqafoni këtë energji pozitive dhe mos lejoni që bezditë e vogla dhe betejat e vogla të ditës t’ju heqin suksesin e përgjithshëm.

Peshqit

Jini të sigurt me fjalët dhe veprimet tuaja. Sa më i sigurt të jeni, aq më shumë të tjerët do të jenë të sigurt për ju dhe punën tuaj. Ju keni çdo arsye për të besuar se jeni në rrugën e duhur. Tani nuk është koha për të dyshuar në veten tuaj në asnjë mënyrë.