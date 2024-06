Ditë zie në Kretë, si ndodhi tragjedia me 6-vjeçarin shqiptar që u mbyt në det. Nis mbledhja e fondeve për varrosjen e vogëlushit në atdhe

Detaje të reja janë zbuluar nga tragjedia e 7-vjeçarit shqiptar Nikolas ditën e djeshme (1 Qershor) në zonën e Arvi Xrakleios në Kretë. Vogëlushi 6-7 vjeç, Nikolas, me origjinë nga Shqipëria, ka ndërruar jetë teksa po notonte në plazhin e zonës. Sipas mediave greke, Nikolasi i vogël, i cili ndodhej me nënën e tij në shtëpinë e tyre është larguar nga shtëpia duke shkuar drejt plazhit për tu larë në det ku më pas ka humbur jetën. Mësohet se nëna e fëmijës, e cila ndodhej në shtëpi me foshnjën, u arrestua për vrasje nga pakujdesia nga pakujdesia dhe është liruar me urdhër të prokurorit.









Nikolas, nxënës i klasës së parë, ishte me nënën e tij në shtëpinë e tyre pranë plazhit dhe donte të notonte.

Nëna e tij nuk pranoi, por djali i vogël arriti t’i shpëtoi vëmendjes së saj dhe shkoi në plazh duke notuar së bashku me një shok.

Sipas raportimeve, deti ishte i trazuar dhe djali i vogël është marrë nga një dallgë e fortë.

“Prindërit e kërkonin, ai doli nga shtëpia pa e kuptuar. Ky fëmijë e donte shumë detin, shkonte rregullisht në det. Ai u gjet vetëm dhe kur e zbuluan ishte tepër vonë”, tha Pavlos Baritakis, kryebashkiak i Viannos.

Një banor i zonës ka parë fëmijën në ujë dhe menjëherë ka ngritur alarmin.

“Nuk frynte erë, por deti është shumë i rrezikshëm, sepse ka rryma. Rryma e mori që andej dhe e solli në port, por kishte humbur ndjenjat. Kishte një puls të lehtë, por nuk merrte frymë. Për gjysmë ore disa njerëz që dinin ndihmën e parë po përpiqeshin ta rikthenin në jetë atë. Kur mbërriti ambulanca, edhe mjekët vunë re se fëmija kishte puls. Nuk kishte njeri në plazh që ta shihte fëmijën”, tha një dëshmitar okular.

Nikolas dhe prindërit e tij jetonin në Arvi vitet e fundit. Prindërit e tij punon ditorë dhe kryesisht në serra. Sipas banorëve të zonës, ata janë njerëz të shkëlqyer që kujdesen për familjen e tyre.

Sipas cretalive.gr, dëshira e babait të saj dhe nënës së tij Nikolas është që ta varrosin fëmijën e tyre në Shqipëri. Gjithsesi për shkak të gjendjes së tyre financiare s’përballojnë dot as transportin e trupit dhe as të ceremonisë mortore. Prandaj një shoqatë greke ka marrë përsipër shpenzimet e transportit dhe varrimit të Nikollës në Shqipëri, ndërsa po nis një mbledhje fondesh në bashkëpunim me shoqatën e prindërve dhe kujdestarëve të kopshtit dhe shkollës fillore Arvi, si edhe mësues të shkollës.

Mësuesei i tij me lot në sy u shpreh se nuk mund ta besojë dot që Niloas nuk do të jetë në shkollë të hënën.

“Ai ishte një fëmijë i përsosur, u bë engjëll herët”, tha ai për neakriti.gr dhe KRETË Tv.