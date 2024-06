“E dua Giorgion, por dua më shumë të vërtetën”- Edi Rama jep intervistë për Rai3: Dëgjojeni dhe gjykojeni vetë

Kryeministri Edi Rama, ka dhënë një intervistë për televizionin italian Rai 3, e cila do të transmetohet në episodin e dytë të dokumentarit për Shqipërinë.









Lajmin e ka dhënë vetë kryeministri nëpërmjet një postimi në Facebook, ku shkruan se drejtori i programit “Report” iu përgjigj pozitivisht ftesës së tij për të ballafaquar sipas tij, faktet në sytë e audiencës së RAI3, lidhur me një investim të bërë në Shqipëri.

“Sonte në mbrëmje shikoni, dëgjoni e gjykoni vetë, unë s’po bëj asnjë koment. Nesër flasim, këtu jemi prapë’, shkruan kreu i qeverisë.

Intervista është realizuar me gazetarin Giorgio Mottola,për të cilin Rama shprehet duke thënë “e dua Giorgion, por dua më shumë të vërtetën”.

“RAI3 Report” bëri para disa javësh një reportazh ku përzieu në të njëjtin kazan prodhimet e sherrit politike italian mbi marrëveshjen Itali-Shqipëri për qendrën e pritjes së tremijë migrantëve në Shëngjin, me llumin e eksportuar nga kanalet e ujrave të zeza politike e mediatike të Tiranës, duke cënuar imazhin e Shqipërisë dhe dinjitetin e shqiptarëve. Dihet “lufta” që pasoi e që u bë temë e mediave italiane pas kundërvënies sime ndaj asaj llumnaje.

Drejtori i programit “Report” iu përgjigj pozitivisht ftesës sime publike drejtuar atij personalisht, për të ballafaquar faktet në sytë e audiencës së RAI3. Ramë dakord, që përveç copave të intervistës së bërë në zyrën time, të cilat ata do t’i marrin e do t’i presin dhe qepin sipas skenarit të tyre (me qëllimin lehtësisht të lexueshëm të vazhdimit të përzierjes në të njëjtin kazan të sherrnajës politike italiane me llumin e eksportuar nga Tirana) intervista e pacensuruar do të publikohet e plotë njëkohësisht në rrjetet sociale të Report, si edhe këtu në këtë faqe.

Sonte në mbrëmje shikoni, dëgjoni e gjykoni vetë, unë s’po bëj asnjë koment. Nesër flasim, këtu jemi prapë

*Kujdes e kam fjalën për Giorgio-n, gazetarin në foto, jo për Giorgia-n, shënjestrën kryesore të “RAI3 Report”‍♂️