“Pyll pa derra nuk ka!”- Akuzat e Ahmetajt se Rama takohej me kriminelë, kreministri në RAI3: Flasin pasi nuk ua ngroh më të ndenjurat karrigia e pushtetit

Kryeministri Edi Rama në një intervistë për emisionin “Report” në Rai3, ka folur edhe në lidhjet me akuzat që ish-zv.kryeministri, Arben Ahmetaj ka bërë nga arratia, duke u shprehur se kokat e krimit marrin tendera nga qeveria.









Rama tha se ai nuk i beson shumë atyre që flasin pasi nuk ua ngroh më të ndenjurat karrigia e pushtetit dhe shton se sipas këta persona nuk duhet të merren seriozisht, por vetëm të mëshirohen.

Në lidhjen me faktin se ky person ka pasur poste të rëndësishme në qeveria, Rama u përgjigj duke thënë: Ah! Kemi një thënie ne në Shqipëri, “pyll pa derra nuk ka”

Pjesë nga intervista

Rai3: Kemi folur me një eksponent, ish-eksponent të rëndësishëm të qeverisë suaj, i cili pretendon se vitet e kaluara, shpesh, gjatë mbledhjeve zyrtare të qeverisë, ka paralajmëruar për kanabizimin dhe se ju keni thënë që do të jetë një “boost”, një kontribut i rëndësishëm për ekonominë, do të zhvillojë shqiptarët. A është e vërtetë?

Rama: Nuk di me kë keni folur, po unë nuk do iu besoja shumë atyre që flasin pasi nuk ua ngroh më të ndenjurat karrigia e pushtetit. Kështu e mendoj unë. Nuk janë njerëz që duhen marrë seriozisht, por vetëm mund të mëshirohen.

Rai3: I njëjti person pretendon se në këtë zyrë kanë ardhur edhe shefat e organizatave kriminale shqiptare dhe që ju i keni takuar këtu.

Rama: I njëjti burim.

Rai3: Po.

Rama: Atëherë, duhet të jetë një burim tërësisht i ndotur dhe duhet të ketë probleme me drejtësinë.

Rai3: E, megjithatë, ka mbajtur poste shumë të rëndësishme në qeveritë tuaja.

Rama: Ah! Kemi një thënie ne në Shqipëri, “pyll pa derra nuk ka”.