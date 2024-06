Ra në kontakt me rrymën elektrike të gjeneratorit teksa po peshkonte, ndërron jetë 30-vjeçari

Një 30-vjeçar ka ndërruar jetë ditën e sotme në Bulqizë, pasi ka rënë në kontakt me rrymën eleketike teksa peshkonte.









Njoftimi i policisë

Rreth orës 17.30, në lumin e fshatit Sofraçan, shtetasi K.K., rreth 30 vjeç, duke peshkuar, dyshohet me gjenerator ka rënë në kontakt me rrymën elektrike, dhe për pasojë ka humbur jetën.

Grupi hetimor po kryen hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.