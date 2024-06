Tentoi të largohej nga Shqipëria me mbi 47 mijë euro të padeklaruara, kapet 45-vjeçari në Kakavijë, policia sekuestron dhe shuma të tjera

Një 45-vjeçar me iniciale E.K është kapur nga policia në pikën doganore të Kakavijës teksa tentoi të dilte nga Shqipëria me mbi 47 mijë euro me vete.









Ai iu nënshtrua një kontrolli në pikën kufitare të Kakavijës dhe gjatë kontrollit iu gjetën 47 150 euro, 800 dollarë amerikan, 90 paund, 50 dollarë kanadez dhe 210 franga zvicerane të cilat më pas u sekuestruan nga policia.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Gjirokastër, për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i policisë:

PKK Kakavije/Kontrolle intensive në hyrje/dalje, për të parandaluar dhe goditur paligjshmëritë në kufi.

Si rezultat i angazhimit maksimal të shërbimeve të Policisë Kufitare të PKK Kakavije, për parandalimin dhe goditjen e krimeve kufitare, krahas punës për ofrimin e një shërbimi cilësor dhe etik, qytetarëve në hyrje/dalje, është goditur një tjetër rast i mosdeklarimit të të hollave.

Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, specialistët për Hetimin e Krimeve të Drejtorisë Vendore të Kufirit dhe Migracionit Gjirokastër referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin E. K., 45 vjeç, banues në Tiranë.

