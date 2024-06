Investigimi i RAI3/ Boçi: Identifikohemi si një republikë mafieje! Zhulali:Nuk kemi as pyll, por kemi qeverisje derrash! Jemi kthyer në narko-shtet

Nënkryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Luçiano Boçi, së bashku me Ilda Zhulalin, drejtuesen e Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë, po të Rithemelimit, kanë komentuar pjesën e dytë të puvlikuar të investigimit italian nga emisioni “Report” i RAI3. Të dy ata u dakordësuan për përfshirjen e krimit në politikën shqiptare, lidhur me rezultatet dhe deklaratat e dhëna në këtë investigim nga kreu i qeverisë Edi Rama dhe ish-zv/kryeministrin Arben Ahmetaj.









Reagimet kanë ardhur nga studioja e emisionit “Open” në Neës 24, ku Boçi u shpreh fillimisht se vendi ynë identifikohet si një republikë mafioze. Deklaratat e ish numrit dy të qeverisë ngritën disa dyshime tek Boçi lidhur me vërtetësinë e veprimeve të Ramës.

“Nëse shikon edhe ministritë se si janë drejtuar pasqyrojnë më së miri edhe interesat e grupeve kriminale. Dikush ka ekonominë, dikush ka investimet strategjike.

Kur ka takuar përfaqësuesin e pastrimit të parave të Sinaloas, Edi Rama justifikohet dhe thotë se më tha dikush për ta takuar. Kush është ky njeri që takon Kryeministrin, pse nuk merr informacione për personazhet që takon, kemi institucione që Kryeministri mund të marrë informacione se çfarë përfaqësojnë”, tha Boçi.

Ndërsa, Ilda Zhulali, drejtuese e Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë në PD-në e Rithemeluar, u shpreh se përplasja me deklarata mes Edi Ramës dhe Arben Ahmetajt nuk është një përplasje e tigrit nga Zvicra dhe çakallit nga Tirana.

Mbështetur nga fjalia e Ramës e shprehur në intervistën e investigimit “Pyll pa derra nuk ka”, përgjigjia e saj është e tillë, se vendi ynë ka një qeverisje derrash dhe kryeministri është kryederri.

“Referuar raporteve edhe të Departamentit të Shtetit, jo thjesht deklaratave që bën Arben Ahmetaj, provohen plotësisht se jemi kthyer në një narko-shtet. Kryeministri është folur si autokrat, si person që është i lidhur me korrupsionin botëror, ëhstë folur se ka ndërtuar një narko-shtet.

Edi Ramës po i thuhet me të gjitha gjuhët e Botës demokratike se ka ndërtuar një shtet me lidhje me krimin, është një narko-shtet.

Rama harron se këtu nuk kemi as pyll, por kemi një qeverisje derrash, dhe Edi Rama është kryederri.

Edi Rama ka arritur deri atje sa ka caktuar edhe një koordinator për krimin, dhe këtë e ka thënë Arben Ahmetaj, ish-bashkëpunëtori më i afërt i Kryeministrit”, tha Zhulali.