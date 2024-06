LIVE SHQIPËRI-LIHTENSHTEJN/ Dominim absolut dhe… Broja, mbyllet pjesa e parë e miqësores (VIDEO)

Shqipëria luan sot ndeshjen e parë miqësore përgatitore para Euro 2024 përballë Lihtenshtejnit, me trajnerin Silvinjo që do të kërkojë të shohë në veprim disa prej futbollistëve të grumbulluar.









Trajneri ka bërë të qartë se do të shihte në veprim disa lojtarë që kishin luajtur më pak me klubet e tyre apo me ekipin Kombëtar e kështu, në fushë nga minuta e parë ka hedhur një formacion “miks” mes atyre që kanë qenë titullarë të zakonshëm dhe alternativave.

Bie në sy aktivizimi nga minuta e parë i Brojës në majë të sulmit, por edhe i Hoxhës në të majtën. Ndërkohë, Balliu e nis si titullar në krahun e djathtë të prapavijës, me Gjasulën e vendosur para mbrojtjes në vendin që mban zakonisht Ramadani.

LIVE SHQIPËRI-LIHTENSHTEJN 1-0

31′ Broja

NGJARJET KRYESORE

45’+3’ Mbyllet pjesa e parë me avantazhin 1-0 të Shqipërisë.

45’ Jepen 2 minuta shtesë.

39’ Broja nga e djathta jep spektakël me një kalim mes kundërshtarëve, por harkimi i tij në qendër nuk gjen asnjë shok skuadre. (VIDEO)

38’’ Vazhdon presingu i kuqezinjve, që vendosin në vështirësi mbrojtjen kundërshtare.

32’ Asllani provon edhe ai brenda zonës kundërshtare me një gjuajtje të fortë, sfera kalon mbi traversë pas devijimit.

31’ GOOOL SHQIPËRIA! Pas një goditje dënimi të ekzekutuar shpejt, Broja gjen mbrojtjen të pavendosur dhe shënon në portën kundërshtare. (VIDEO)

28’ Mitaj pason për Asllanin i cili me thembër nxjerr Asanin para portierit, gjuajtja e sulmuesit devijohet jashtë nga gardiani i Lihtenshtejnit. (VIDEO)

25’ Kundërshtarët ia dalin të mbajnë topin për pak minuta në gjysmëfushën tonw dhe të afrohen në zonë, por pa rrezikuar asnjëherë Berishën.

22’ Topi këtë herë shkon te Hoxha në krahun e majtë, gjuajtja e tij nga jashtë zonës përfundon në duart e portierit. (VIDEO)

22’ Goditje dënimi ballore për kuqezinjtë, Bajrami tenton portën, por ndalet nga muri mbrojtës. (VIDEO)

18’ Mitaj hyn në zonë dhe gjuan, por sfera devijohet dhe shkon në duart e portierit të Lihtenshtejnit.

15’ Bajrami jep një pasim perfekt në zonë për Asllanin i cili shfaqet në të djathtën por me diagonalen e tij gjen vetëm rrjetën e jashtme. (VIDEO)

11’ Aksion me shumë pasime i kuqezinjve, në fund është Asani i cili harkon në mënyrë të gabuar në zonë për Brojën. (VIDEO)

7’ Pas një goditje nga këndi, topi devijohet dhe shkon te Gjasula i cili nuk koordinohet siç duhet dhe gjuan mbi traversë. (VIDEO)

5’ Broja nuk përfiton në zonë nga një top i larguar keq nga mbrojtja teksa del me gjithë sferën jashtë vijës fundore.

3’ Që në minutat e parë është plotësisht Shqipëria në kontroll të topit, në kërkim të hapësirave për të rrezikuar, teksa kundërshtarët janë të kthyer me të gjithë lojtarët në mbrojtje.

1’ Nis dueli në Hungari.

FORMACIONET ZYRTARE

SHQIPËRIA: E. Berisha, Balliu, Ismajli, Ajeti, Mitaj, Gjasula, Asllani, Bajrami, Asani, Hoxha, Broja.

Trajner: Silvinjo

LIHTENSHTEJNI: Ospelt, Kindl, Gopel, N. Bek, Volfinger, Maier, Sele, Byhel, Lyhinger, Saglam, J. Bek.

Trajner: Konrad Fynfshtyk

