“Nuk ka transparencë! – Ngritja e Komisionit të Posaçëm Antikorrupsion, Kryemadhi: Kërkon të largojë vëmendjen

Deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi, në një konferencë për mediat ka komentuar ngritjen e Komisionit Antikorrupsion.









Kryemadhi theksoi se ky Komision sipas saj kërkon që të largojë vëmendjen, ndërsa shtoi se qeverisja nuk ka transparencë.

Më tej ajo shprehet se Bashkia e Tiranës ka arritur kulmin e mosllogaridhënies, teksa refuzon të përgjigjet ndaj deputetëve.

Monika Kryemadhi: Kemi korrupsion sepse nuk ka transparencë. Nëse do të kishte transparencë, me siguri që nuk do të ndodhte vjedhje kaq e madhe. Kur ata që kanë pushtet duhet të japin llogari, korrupsioni nuk do jetë kaq i madh sa është sot. Bashkia e Tiranës nuk i kthen përgjigje deputetëve, mendoni sesi mund t’i kthejë përgjigje një qytetari.

Komisioni ka qenë institucion që kërkon të largojë vëmendjen. Projektligji që kam propozuar, rrit prezencën e deputetit, për ata deputetë që duan të punojnë. Kur deputeti ndjen përgjegjësi, firmos edhe kallëzimin penal, merr përgjegjësi para opinionit publik dhe përpara drejtësisë.