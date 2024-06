VIDEO/ Pamje të frikshme! Publikohet momenti i shembjes së ndërtesës pesëkatëshe në Stamboll! Raportohet për viktima

Një ndërtesë pesëkatëshe u shemb në Stamboll të Turqisë, ku një person humbi jetën dhe 8 të tjerë u plagosën.

Ekipet e zjarrfikësve që kishin dalë në vendin e ngjarjes, kanë bërë të pamundurën që të nxjerrin të mbijetuarit që kishin ngecur të ngujuar nën rrënoja në Kucukcekmece të Stambollit.

Guvernatori i Stambollit, Davut Gul, tha në vendin e ngjarjes së shtatë persona fillimisht janë raportuar si të lënduar dhe të ngujuar nën rrënoja, ku dy prej tyre kishin pësuar lëndime serioze.

Por zjarrfikësit arritën disa orë më vonë të nxjerrin trupin e pajetë të një burri nga Turkmenistani, si dhe një tjetër që ishte lënduar.

Mbetet e paqartë se çfarë e shkaktoi shembjen e ndërtesës së ndërtuar 36 vite më parë, por nuk ka shenja të ndonjë shpërthimi, ndërkohë në rrjetet sociale janë publikuar edhe pamjet e frikshme nga momenti i shembjes.

⛔️ Cameras captured the moment an apartment building collapsed in the Turkish city of #Istanbul, killing at least one person and injuring eight, authorities said. The building was reportedly built in 1988. Why it collapsed is still unknown. ‼️ pic.twitter.com/ZXIYDteIyZ

