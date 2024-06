Deklarata e drejtorit të Përgjithshëm Muhamet Rrumbullaku në Komisionin Hetimor për TIMS do të zhvillohet me dyer mbyllur. Ja sa vota mori vendimi

Pas debateve nëse marrja në pyetje e drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku duhet të jetë me dyer të hapura apo të mbyllura, u mor vendimi me shumicë votash nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste që dëshmia e tij të jetë larg kamerave dhe publikut.









Me 8 vota pro nga socialistët dhe 6 kundër nga opozita e me asnjë abstenim, u vendos që Rrumbullaku të merret në pyetje me dyer mbyllur.

Me shkresë zyrtare, Rrumbullaku ka kërkuar paraprakisht që të deklaronte në seancë me dyer mbyllur për shkak të informacioneve sensitive që nuk duhen bërë publike por opozita e kundërshtonte këtë gjë.

Përpara se të votohej për mënyrën se si do të deklaronte drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, u zhvilluan debate, kryesisht mes Ervin Salianjit dhe Tonin Gogut, ku demokrati shprehej se komisioni duhet zhvilluar e hapur, ndërsa socialisti ngulmonte për t’a proceduar si një mbledhje të mbyllur, për shkak të informacioneve sekrete.

Kryetari i Komisionit Hetimor, Salianji u shpreh se ky është një manipulim e se PS nuk dëshiron që e vërteta të bëhet publike.

I pyetur nëse dëshiron të dëshmojë hapur apo jo, Muhamet Rrumbullaku u shpreh se ia ka lënë tagrin komisionit të vendosë, por preferenca e tij qëndron në marrjen e pyetjeve me dyer mbyllur.

“Sa i preket deklaratës paraprake, kërkesa dhe deklarata paraprake e jone mbështet mbi ligjin e komisioneve hetimore, dhe i qëndroj se te shtëpia ime, në raport me objektin e hetimit përmban sekret. Ia kam lënë tagrin komisionit që të vendosë. Nëse komisioni do të jetë i hapur unë do të përgjigjem për atë pjesë që është e hapur, nëse komisioni vendos unanimisht që mbledhja të jetë e mbyllur, do të japë detaje se për çfarë bëhet fjalë në lidhje me objektin e hetimit. Unë jam me shumë dokumentacion me vete, por ligji mbi informacionin e klasifikuar përcakton 4 nivelet e klasifikimit. I kufizuar, konfidencial, sekret dhe tepër sekret. Jam i hapur t’u jap shpjegime çfarë përfshin parimisht në media për sistemin TIMS”, tha Rrumbullaku.

Përsa i përket prezencës së një përfaqësuesi ligjor, drejtori u shpreh se dëshiron të dëshmojë vetëm.

”Dua të dëshmoj vetëm. Kolegët që kam, në krah nuk kanë të bëjnë me procesin njëri është këshilltar ndërsa zonja është drejtoresha juridike e Policisë së Shtetit”, tha ai.