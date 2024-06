“E keni kthyer komisionin në gjykatë popullore” – Debat mes Salianjit dhe Gokut, deputeti i PD: Juve edhe ju hahet, edhe ju djeg

Teksa po zhvillohet diskutimi nëse drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Muhamet Rrumbullaku të merret në pyetje me dyer të hapura apo të mbyllura, mes kryetarit dhe nënkryetarit të Komisionit Hetimor për të dhënat e sistemit TIMS ka nisur debati dhe thumbimi me njëri tjetrin.









Ka qenë fillimisht deputeti socialist Tonin Gogu, njëkohësisht dhe nënkryetarit të këtij komisioni, i cili akuzoi se seancat kthehen në gjykatë popullore.

Sipas Gogut, Policia e Shtetit ka dërguar një kërkesë paraprake që seanca dëgjimore e Rrumbullakut duhet të zhvillohet larg kamerave dhe publikut, për shkak se disponon sekrete sensitive.

Ndërkohë Ervin Salianji, deputet i PD-së dhe kryetar i këtij komisioni është përgjigjur duke thënë se ky është një manipulim.

Nuk mungoi as ironia e Gogut duke i thënë Salianjit se ky i fundit ka marrëdhënie të çuditshme me manipulimin, ndaj i kërkoi mos ta ndërpresë.

Duke theksuar se komisioni duhet zhvilluar me dyer të mbyllura për deklaratën e drejtorit të Rrumbullakut, Salianji nuk e pranon këtë gjë duke e shoqëruar me shprehjen: “edhe ju hahet edhe ju djeg”.

Debat mes Tonin Godut dhe Ervin Salianjit:

Gogu: I nderuar zoti kryetar, të nderuar deputetë, dhe ju qytetarë që na ndiqni, sapo dëshmuat që atë shprehjen që populli shqiptar e thotë aq bukur që ‘ujku qimen e ndërron dhe zakonin se harron’. Zakoni i shoët televiziv për ta kthyer këtë komision në gjykatë popullore, mbisundon atë detyrim ligjor që ka gjithsecili nga ne për të zbatuar kushtetutën.

Të nderuar gazetarë që sapo keni hyrë, kryetari i këtij komisioni, sapo harroi që në pikën e dytë të rendit të ditës, që mbledhja duhet të jetë e hapur, inskenoi një pretendim me demek këtu është marrë vendim që media të qëndronte jashtë. Këtu u mor një vendim në mbledhjen e kaluar nisur nga kërkesa e ministrit të brendshëm që dispononte informacione sensitive s ai përket një çështjeje që është nën hetim dhe kërkesa e ministrit u administrua nga ky komision dhe u vendos unanimisht që mbledhja të zhvillohej me dyer të mbyllura dhe në prani të deputetëve me certifikatë sigurie.

Në vazhdim, pika dy e rendit të ditës është dëgjesa me Rrumbullakun, i cili ka sjellë me shkrim një kërkesë paraprake të cilën kërkon që ky komision ta vlerësojë dhe në zbatim, bëra një kërkesë procedurale, që do të thotë i kërkova këtij komisioni të shqyrtojë kërkesën e Rrumbullakut, i cili thotë; duke qenë se materiali referues përmban të dhëna sensitive…

Salianji: Ky është manipulim. Lexoje nga fillimi. Nuk të lë

Gogu: Ti ke marrëdhënie të çuditshme me manipulimin, mos më nërprit.

Salianji: Të pavërtetat nuk mund të thuhen këtu. Lexoje nga fillimi.

Gogu: …informacione që lidhen me procedim penal, ndaj presonit nën hetim, informacion i klasifikuar shtetëror dhe policor, kërkon nga komisioni ta vlerësojë nëse komisioni duhet të vijojë me dyer të hapura apo të mbyllura. Kërkon që të zhvillohet me dyer të mbyllura. Ky komision vlerëson përmes votës së çdo anëtari, e kuptoj kulturën politike nga vjen kryetari, por nuk duhet të ndodhë kështu në komisionin tonë, duhet të zbatojmë rregulloren dhe kushtetutën dhe duhet marrë një vendim për kërkesën. Meqë thoni ju keni frikë, fobira e gjithë ato akuza nga gjyqi popullor. Mos vazhdoni t’i vidhni kohë komisionit nga hetimi i kësaj ngjarjeje, hidhni në votim. rregullorja është ajo e cila nën autoritetin e së cilës ne jetojmë. Ky komision vlerëson përmes votimit. Nuk doni ta hidhni në votim, ftojeni drejtorin e policisë dhe pyeteni. Mos e vazhdoni më tutje paligjshmërinë e komisionit, por kërkesën time hidheni në votim në mënyrë që komisioni të përmbushë funksionin.

Salianji: E vlerësoj shumë cilido predikon të mirë, por të predikosh të mbrapshtën, kjo nuk e di… të lexosh mbrapsht është si gënjeshtra me gazetarët. Juve edhe ju hahet edhe ju djeg.