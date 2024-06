Giorgia Meloni në Shqipëri/ Zbardhet agjenda e kryeministres italiane me Ramen, do vizitojnë zonën ku do ngrihen kampet e emigrantëve

Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni do të vizitojë Shqipërinë këtë të mërkurë (5 qershor”, me qëllim vizitën e zonës së Gjadërit, ku do ngrihen kampet e emigrantëve.









Vizita në këtë zonë do bëhet rreth orës 11:15, në të cilën do vëzhgohet zona që mbulon protokollin e bashkëpunimit mes dy vendeve lidhur me çështjen e migracionit.

Ndërkohë në orën 12:00, Kryeministri Edi Rama, së bashku më homologen e tij do të mbajnë një konferencë për media.

