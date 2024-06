“Na pikturuan si mafiozë e kriminelë!”- Investigimi i RAI3, Rama: Ishte fyese! Balta u prodhua në Tiranë për luftën politike ndaj meje

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas publikimit të reportazhit të “Report” televiziv italian Rai3 mbi Shqipërinë, teksa u shpreh se balta e hedhur u prodhua në Tiranë.









“Ishte fyese sepse kishte në përmbajtje shumë baltë për Shqiperinë, të prodhuar këtu në Tiranë për luftën politike ndaj meje e qeverisë sonë”, u shpreh Rama.

Kreu i qeverisë theksoi se me ndihmën e gojëve të pista të politikanëve, na pikturuar si mafiozë e kriminelë.

Edi Rama: Deshiroj te ndaj me ju eksperiencen time me programin Report te RAI3. Nje eksperience intensive, sa fyese ne aspektin njerezor, aq edhe sfiduese ne aspektin le te themi profesional, megjithese politika per mua nuk eshte profesion, eshte mision.

Ishte fyese sepse pertej personales, keqardhjes, dhimbjes nga padrejtesia e imponuar e vendosjes ne shenjester, per shkak te fushates elektorale ne Itali e te luftes mediatike ndaj homologes sime ne krye te qeverise italiane, kjo eksperiencë kishte ne permbajtje shume balte per Shqiperine; balte e prodhuar ketu, ne Tirane, per luften politike ndaj meje e qeverise sone.

Dhe e gjithe ajo balte e ekspozuar ne ekranin e Shërbimit Publik italian, me lloj-lloj emra shqiptarësh e me dyshime të pa mbështetura në fakte, pa asnjë interes për publikun italian, që as nuk di e as nuk i intereson kush është X-i e Y-ni në Shqipëri, ishte padiskutim një baltë krejt e pamerituar mbi Shqipërinë dhe shqiptarët.

Degjoni, Shqiperia s’eshte me ajo qe ishte, kjo shihet kudo, flitet ngado, mirepo disa qe jane mesuar ta shohin e trajtojne Shqiperine si vend te botes se trete, nuk na e falin dot suksesin, çlirimin nga hijet e te shkuares, koken e ngritur lart. Prandaj dhe pese kulla te larta ne Tirane ju duken si 500 ngaqe as e kane imagjinuar qe Tirana do te behej kjo qe vetem sapo ka filluar te duket. Dhe e vetmja menyre qe gjejne, me ndihmen e gojeve te pista te politikaneve pa atdhe e te papagajve te tyre pa skrupuj, eshte te hedhin balte duke na pikturuar paciperisht si mafioze, trafikante, kriminele…