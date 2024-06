“Shqipëria është si Sao Paulo”, Silvinjo tregon për UEFA-n ambiciet kuqezi: Duam një tjetër hap para, Asllani është lojtar i madh

Trajneri i Kombëtares shqiptare, Silvinjo, ka dhënë një intervistë të gjatë për UEFA-n, ku ka treguar se si u krijua projekti kuqezi. Në fjalët e tij, ai zbuloi pjesë të punës, mentalitetit që i i shtonin skuadrës dhe dëshirës për të bërë hapin e radhës.









Puna me Shqipërinë

“Ishte një martesë, e ndërsjellë nga të dyja palët. Projekti më interesoi shumë dhe ata ishin të interesuar për ne si staf teknik, me Dorivan, Zabaletën: njerëz të rinj që duan me të vërtetë të bëjnë mirë. Në Shqipëri flasin shumë italisht. E kuptova se mes italishtes dhe anglishtes mund t’ia dilja mbanë në punë. Shqiptarët vlerësojnë një lloj futbolli teknik, me lojtarë që pëlqejnë truket. Atyre u pëlqen të luajnë futboll të mirë, ndaj edhe kjo më dha ndjesinë që ‘Po, këtu mund të punoj shumë mirë’.

Ne jemi amerikano-jugorë, por edhe shumë europianë. Pablo kaloi dhjetë vjet në Premier Ligë. Unë kam luajtur pak në Premier Ligë, në Spanjë për një kohë të gjatë; në Itali punoja me Roberto Mançinin. Doriva ka luajtur në Itali, ka luajtur në Portugali. Stafi ynë teknik është shumë multikulturor”.

Duke dhënë shembullin

“Doriva, Pablo dhe unë jemi të gjithë njerëz që kemi luftuar shumë në jetën tonë. Si futbollistë, të arrinim aty ku kemi arritur ne të tre, të bënim gjithçka që kemi bërë. Lojtarët e kuptojnë këtë. Ky mentalitet është shumë i rëndësishëm.

Ne jemi të përulur në kuptimin që e njohim faktin që kemi ndaluar së luajturi futboll. Lojtarët janë protagonistët dhe janë ata që luajnë. Megjithatë, ka diçka që mund t’u kalojmë atyre dhe ky është mentaliteti. “Djema, ju duhet të stërviteni mirë, seriozisht. Ne nuk mund të humbasim në një seancë stërvitore.” Ti duhet ta vendosësh këtë në mendjet e lojtarëve dhe ata do të thonë: “Unë nuk vij në stërvitje që të stërvitem, unë vij në stërvitje për të fituar”.

Të përbashkëtat e Shqipërisë dhe Sao Paulos

“Unë kam lindur në Sao Paulo dhe kam jetuar atje në vitet 1980 dhe 1990. Aty luaja futboll në rrugë. Ishte vërtet e vështirë, vërtet fizike. Gjëja më e madhe që kanë të përbashkët Tirana dhe Sao Paulo janë njerëzit në Brazil dhe Shqipëri. Ne jemi të gjithë ai lloj që përqafon njerëzit; marrëdhëniet janë vërtet të ngrohta dhe njerëzit thonë: “Ulu dhe ha një vakt me mua. Dyert e shtëpisë sime janë të hapura”. Kjo është diçka që të dy vendet e kanë të përbashkët”.

Për Kristjan Asllanin dhe Jasir Asanin

“Kristjan është një lojtar me dhunti teknike i cili është i shkëlqyer me të dyja këmbët. Ai është i aftë të luajë në të dyja anët. Ai është teknik, i ri dhe po krijon rrugën e tij. Ai ka ende shumë për të mësuar, si çdo lojtar 21 ose 22-vjeçar. Ai është vërtet i fortë për sa i përket aftësive të tij teknike dhe është i bekuar me shumë personalitet. Ai është një lojtar i madh.

Asani është një lojtar që kemi gjetur në Korenë e Jugut. Ai është një lojtar me këmbën e majtë që luan në të djathtë dhe futet në qendër, gjë që na pëlqen. Ai shënon gola të rëndësishëm dhe të bukur, si ato kundër Polonisë dhe Moldavisë. Ai është një lojtar i madh me cilësi të lartë, i cili ka një goditje të shkëlqyer nga distanca. Ai me të vërtetë po i bën vend vetes në ekipin kombëtar.

Ambiciet në EURO 2024

“Të jem i sinqertë është e mrekullueshme. Të gjithë së bashku, si një, kemi bërë një punë të madhe. Përveç Pablos dhe Dorivës, ka shumë anëtarë të tjerë të stafit teknik, por edhe njerëz në federatë që punojnë fort. Ne i bëjmë të gjitha këto së bashku dhe kuptojmë se çfarë po ndjekim. Ne kemi arritur gjëra, kemi arritur në EURO: kjo është një arritje. Ndjesia kryesore është entuziazmi dhe lumturia. Njerëzit janë me vërtetë të lumtur.

Ne kemi arritur deri këtu, ne e dimë se sa jemi, ne jemi duke u përmirësuar. Do të jetë një sfidë e vërtetë. Megjithatë, ne do i futemi punës. Ndeshjet do të jenë fantastike, por të vështira, dhe nëse do të jemi në gjendje të mposhtim kundërshtarët tanë, ne duam të vazhdojmë. Ne po bëjmë mirë, por nëse do të mund të bënim një hap tjetër përpara, atëherë edhe më mirë”.

PANORAMASPORT.AL