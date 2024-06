“T’i fusë lekët te pasaporta”- Biseda në “Signal” nxjerrin zbuluar efektivët e Rinasit: Nuk kalon dot, thuaji t’ia fusë nga toka! Po e çoj nga Prishtina

Detaje të reja kanë dalë nga përgjimi i efektivëve të Rinasit, të cilët lejonin kalimin e punonjësve të cilët kishin probleme ose e kishin të ndaluar hyrjen në BE.









Nga dosja e siguruar nga Panorama Online, shihen buisedat mes Eneo Sulejmanaj dhe ponjësit të policisë Briken Tereziu në aplikacionin “Signal”.

Nga kqyrja e komunikimit telefonik në aplikacionin signal, rezulton se më datë 31.08.2023, nga ora 01:04 PM – 08:56 PM, shtetasi Eneo Sulejmanaj komunikon me punonjësin e policisë Briken Tereziu e konkretisht

Pjesë nga biseda:

Eneo: O vlla si tkam. A je mire. Kam i cun me ndrrim. Do me ik tmarten nga budapesti. E bejm dot. I dërgon pasaportën e shtetasit Ledjan Hadri

Briken: Ja ra shof vlla e te them

Eneo: Ok vlla. Vec mos me harro se e kam ktu robin

Briken: Nuk bohet vlla jo. Paska pyt dhe tjer anej ky vl

Eneo: Vl

Briken: E kan mor vesh dhe tjere

Eneo: As me ja bo letren me noter

Briken; jo jo. Tja fuse me toke

Eneo: Ok vlla rrofsh

Briken: Vetem me dt 6 eshte nje mundesi

Eneo: Po e coj nga prishtina. Kemi nja 2 me dite

Briken: Ok kire

Ndërkohë nga kqyrja e komunikimit telefonik në aplikacionin signal, rezulton se më datë 22.09.2023, nga ora 05:29 AM – 03:42 PM, shtetasi Eneo Sulejmanaj komunikon me punonjësin e policisë Briken Tereziu e konkretisht

Pjesë nga biseda:

Eneo: Mgjes vlla. Do leri 170 tgjitha. Po I them ti fusi ne pasap. Mgjes vlla

Briken: Mirmgjes

Në orën 10:54 dhe në orën 10:55 zhvillohen dy biseda telefonika ndërmjet shtetasit Eneo Sulejmanaj dhe punonjësit të policisë Briken Tereziu.

Eneo: I dërgon pasaportën e shtetases Rajmonda Nurçe

Briken: Ok

Eneo: Ku te futet kjo vlla

Briken: Ten r 8

Eneo: Ok vlla