VIDEO/ Muhamet Rrumbullaku del para Komisionit të TIMS si dëshmitar, Drejtori i Policisë do të pyetet nëse mbledhja duhet zhvilluar me dyer të hapura apo të mbyllura

Drejtori i Policisë së Shetit, Muhamet Rrumbullaku, ka mbërritur në Komisionin Hetimor për të dhënat e sistemit TIMS ku do të pyetet nëse mbledhja duhet zhvilluar me dyer të hapura apo të mbyllura.









Ndërsa Kryetari i Komisionit Ervin Salianji vijoi me mbledhjen, ka ndërhyrë nënkryetari Toni Gogu, i cili u shpreh se “Është e padenjë për republikën e Shqipërisë, për këtë Kuvend, që kjo sallë të kthehet në një shesh paligjshmërie”, teksa insiston që të votohet kërkesa e Rrumbullaku për ta zhvilluar mbledhjen me dyer të mbyllura.

Salinji u shpreh se është i detyruar të lexojë formulën e betimit, para se ta pyes në lidhje me mënyrën e zhvillimit të mbledhjes.

Në lidhje me praninë e avokatit, Rrumbullaku tha se do të dëshmojë vetëm.

”Dua të dëshmoj vetëm. Kolegët që kam, në krah nuk kanë të bëjnë me procesin njëri është këshilltar ndërsa zonja është drejtoresha juridike e Policisë së Shtetit”, tha ai.

Ndër të tjera ai u shpreh se do ia lërë komisionit të vendosë. Nëse mbledhja do zhvillohej e hapur do deklaronte aq sa lejohet.

“Sa i preket deklaratës paraprake, kërkesa dhe deklarata paraprake e jone mbështet mbi ligjin e komisioneve hetimore, dhe i qëndroj se te shtëpia ime, në raport me objektin e hetimit përmban sekret. Ia kam lënë tagrin komisionit që të vendosë. Nëse komisioni do të jetë i hapur unë do të përgjigjem për atë pjesë që është e hapur, nëse komisioni vendos unanimisht që mbledhja të jetë e mbyllur, do të japë detaje se për çfarë bëhet fjalë në lidhje me objektin e hetimit. Unë jam me shumë dokumentacion me vete, por ligji mbi informacionin e klasifikuar përcakton 4 nivelet e klasifikimit. I kufizuar, konfidencial, sekret dhe tepër sekret. Jam i hapur t’u jap shpjegime çfarë përfshin parimisht në media për sistemin TIMS”, tha Rrumbullaku.