“Duhet të kenë turp”- Investigimi i RAI3, Rama flet italisht në konferencë me Melonin: Marrëveshjen e shndërruan në abuzim! Mafia shqiptare, s’ekziston

Kryeministri Edi Rama, në një konferencë për mediat me homologen Giorgia Meloni nga kampi në Gjadër, ka zgjedhur të flasë italisht duke u shprehur se “jemi në territor italian”.









“Më lejoni të shpreh kënaqësinë tju shoh këtu shëndoshë e mirë”, tha kreu i qeverisë, duke iu drejtuar reportazhit të emisionit italian “Reporter”, teksa shtoi “SPAK na siguroi se nuk ekzistojnë premisat për të folur për mafie shqiptare”.

“Buongiorno, flasim italisht sepse këtu jemi në territor italian. Mirësevini të gjithë. Më lejoni të shpreh kënaqësinë tju shoh këtu shëndosh e mirë, në këtë zonë që sipas një gazeta italiane zemra, thelbi i kriminalitetit shqiptar, është vendi ku veprojnë klanet të cilat lidhen me trafikun e qenieve njerëzore. E kemi marrë seriozisht ketë zbulim shqetësues, mqs gazeta e të nesërmes thoshte që edhe Prokuroria po merret me zbulimin e këtyre planeve po merremi së bashku me prokurorinë dhe na siguruan që ky klan nuk ekziston në këtë zonë apo zona të tjera të Shqipërisë, ku sigurisht ka grupe kriminale, por sipas SPAK nuk ekzistojnë premisat për të folur për mafie shqiptare”, tha Rama.

Sipas kreut të qeverisë, marrëveshja demokratike për emigrantët u shndërrua në një abuzim të pushtetit të katërt në kurriz të shqiptarëve dhe popullit italian.

Rama solli në vëmendje emigrantët afganë që erdhën në Shqipëri, ndërsa theksoi se “Për gjithë Evropën jemi krenarë që mund të japim ndihmën tonë jo si Evropianë brenda BE, por si evropianë me BE”.

“Shpreh trishtim për gjysmë të vërtetash që janë thënë në mediat italiane mbi Shqipërinë. Me qëllimin fare të qartë për të sulmuar marrëveshjen mes dy qeverive. Duhet të kenë turp, të gjithë ata që të drejtën demokratikë për ta kundershtuar kete marrëveshje e kanë shndërruar në abuzim të pushtetit të katërt dhe kjo në kurriz të Shqiptareve dhe popullit italian.

Falënderoj të gjithë ata që kanë treguar solidaritetin ndaj nesh. Kam marrë mesazhe nga miqtë në Itali, kundrejt atij lumi balti ndaj vendit tonë, qeverisë tonë që mund të ketë cdo mëkat, por kurrë nuk ka pasur mbi vete mekatin e nje dite te vetmer paqeje dhe ne luften kunder krimit.

Diku disa qindra metra nga këto në një hotel të madh jeton me shpenzimet tona jeton një komunitet afganësh. Janë 350 njerëz që i janë larguar vdekjes.

Për gjithë Evropën jemi krenarë që mund të japim ndihmën tonë jo si Evropianë brenda BE, por si evropianë me BE”, tha Rama.