“Ekonomia shqiptare vuan nga një lëngatë e shumëfishtë…” -Basha tryezë me ekspertët: Është kthyer në neopaternalizëm të një grushi klientësh të qeverisë që kanë zaptuar të gjitha fushta kryesore të saj

Kreu i Partisë Demokrate, Lulzim Basha ka mbledhur në një tryezë diskutimi eskpertët e ekonomisë, për të folur për problematikat që ka kjo fushë në vendin tonë.









Theksi i është vënë pranisë së korrupsionit në ekonominë shqiptare, teksa Basha është shprehur se kjo fushë vuan nga vendimmarrjet jo transparente, nga burokratizimi dhe modelet që mbysin iniciativën.

Siç shprehet kryedemokrati, ekonomia shqiptare vuan nga lëngatë të shuëmfishtë, duke shtuar se është kthyer në një gangrenë për rritjen e saj.

Sipas tij, kjo fushë është kthyer në një neopaternalizëm të një grushti klientësh të qeverisë shqiptare, personazhe këta që kanë zaptuar të gjitha degët kryesore të saj në vend.

Si një sistem jo transparent, kreu i PD-së, Lulzim Basha tha se në majë të saj qëndron taksa progresive, e cila po shkatërron ekonominë shqiptare.

“Synimi ynë është që asnjë pjesë e program tonë të mos mbetet në hije. Një kulturë e re politike kërkon që oferta e çdo formacioni politik të jetë transparente, që oferta e çdo partie politike, të mos jetë një pusi për elektoratin, por të kenë shansin të njihen me të dhe pse jo ta përmirësojnë atë.

Ekonomia shqiptare vuan në një lëngatë të shumëfishtë, vuan nga njëra anë për shkak të korrupsionit galopant, një sëmundje shoqëruese e tranzicionit por që nuk ka patur kurrë nivele si në këtë dekadë. Është kthyer në një gangrenë për rritjen ekonomike. Është kthyer në kontribuuesin kryesor për mosmirëqenine e shqiptarëve, për varfërinë e tyre që ka sjellë shpopullimin e vendit.

Ekonomia vuan nga vendimmarrjet jo transparente që favorizojnë një grusht njerëzisht, që gëzojnë pozita monopoliste ose oligopoliste, në tregun shqiptar. Meritokracia dhe pasojat ndjenjën në rënien e ekonomisë.

Ekonomia vuan nga riburokratizimi i vendimmarrjes pa transparencë, me favoritizëm he me xhepa të shtuar për korrupsionin e vogël dhe të madh.

Ekonomia vuan po kështu, nga një sistem apo model që në çdo aspekt mbyt iniciativën dhe është kthyer në neopaternalizëm të një grushti klientësh të qeverisë që kanë zaptuar me shpejtësi të gjitha fushat kryesore të ekonomisë.

Në majë të këtij sistemi qëndron një sistem jo transparent, infektiv dhe shkaktari kryesor i informalitetit në ekonominë tonë, është sistemi i taksës progresive”, tha Basha.