(EMRI)Sekuestrohen dy automjete të vjedhura në Kosovë, do përdoreshin për qëllime kriminale në Rrëshen! Arrestohet 34 vjeçarja që i trafikoi makinat në Shqipëri

Një 34 vjeçare është arrestuar nga Policia e Rrëshenit, pasi ka trafikuar dy automjete nga Kosova në Shqipëri, me qëllim për t’i përdorur në akte kriminale.









Bëhet fjalë për Alketa Pjetri, e cila siguroi transportimin e makinave me targa kosovare, e gjithashtu është proceduar penalisht administratori i një servisi në Rubik, i cili kishte fshehur automjetet.

Makinat tip “BMW” dhe “Volkswagen” janë sekuestruar nga uniformat blu e do shërbejnë nën cilësinë e provës materiale.

34 vjeçarja akuzohet për veprat penale “Trafikimi i mjeteve motorike” dhe “Mashtrimi me pasoja të rënda”, ndërsa administratori i servisit për “Përvetësimi i parave ose mallrave që rrjedhin nga veprimtaria kriminale”.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë, për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i policisë:

Rrëshen/Si rezultat i punës së inteligjencës policore, në vijim të megaoperacionit “Sundimi i ligjit”, për parandalimin e ngjarjeve kriminale, u finalizua operacioni i koduar “Suspicion”.

Sekuestrohen 2 automjete të vjedhura në Kosovë, që dyshohet se do përdoreshin për qëllime kriminale, në Rrëshen.

Vihet në pranga 34-vjeçarja që dyshohet se ka trafikuar në Shqipëri, 2 automjetet me targa kosovare.

Procedohet penalisht administratori i servisit në Rubik, ku u gjetën këto 2 automjete.

Si rezultat i punës së inteligjencës policore, kontrolleve dhe hetimeve që po kryhen me intensitet, në kuadër të megaoperacionit “Sundimi i ligjit”, me qëllim parandalimin e ngjarjeve kriminale dhe zbardhjen e atyre të ndodhura më parë, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Mirditë kanë goditur një rast të trafikimit të automjeteve të vjedhura, për t’i përdorur për qëllime kriminale.

Për rastin u vu në pranga shtetasja A. P., 34 vjeçe, banuese në Rubik, për veprat penale “Trafikimi i mjeteve motorike” dhe “Mashtrimi me pasoja të rënda”, pasi dyshohet se me anë të mashtrimit, ka trafikuar nga Kosova në Shqipëri, 2 automjete, tip “BMW” dhe “Volkswagen”, me targa kosovare, të cilat dyshohet se do të përdoreshin për qëllime kriminale, në Rrëshen.

Gjithashtu, u referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi për veprën penale “Përvetësimi i parave ose mallrave që rrjedhin nga veprimtaria kriminale”, për shtetasin D. P., banues në Rubik, pasi dyshohet se ka fshehur në servisin e tij, në Rubik, 2 automjetet e trafikuara, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë, për veprime të mëtejshme.