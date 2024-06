“Gjuha jote e mbrapshtë lëpin gjithçka që i serviret!” -Bardhi e akuzoi për punësim të familjarëve në Prokurori, reagon Felaj: Partia të bëri ministër me tre muaj punë

Nënkryetarja e Kuvendit, Ermonela Felaj ka reaguar pas akuzave të kreut të Grupit Parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi, i cili u shpreh sot në Komisionin e Ligjeve se bashkëshorti i socialistes, Bledar Valnikaj, është i vetmi deputet që nuk i ka kaluar sistemit të vetingut dhe se 4 familjarë të saj janë të punësuar në Prokurorinë e Tiranës.









Në reagim, Feliaj nuk ka kursyer ironitë, teksa u shpreh “gjuha jote e mbapshtë lëpin gjithçka që i serviret ose e sheh si ushqim për inferioritetin e vet, ndaj të gjithë atyre që rrugën e jetës dhe karrierës e kanë ndërtuar vetë, me mund e sakrifica”.

Po kështu, nënkryetarja e Kuvendit e akuzoi opozitën dhe Bardhin, se ishte partia ajo që e beri ministër demokratin , i cili kishte vetëm 3 muaj punë në gjithë jetën e tij.

Reagimi i Ermonela Felajt:

Goja të cilës duhet t’i vihet protezë si një masë me dobi për higjenën e veshit, ështe ajo e atij për të cilin kolegët e vet thonë se nuk e ka problem as kur betohet për shpirt të të atit … #Gaz B..meqë paske pyetur sot per familjen time

I keni marrë përgjigjet ti dhe cdo gojë që eshtë shqyer m’u si ti në shpifje ; por meqë vijon të thuash në publik se u ndryshua ligji për statusin e magjistratit për interesa te mi, duhet që publiku ta dijë se ti ishe eksperti i vetëm i grupit tënd në shkurt të vitit 2018 , ai që propozove draftin me parashikimet e reja që janë sot në fuqi dhe në vend të atyre dispozitave që shfuqizoi Gjykata Kushtetuese në ligjin për statusin e magjistratit, përfshirë dhe papajtueshmërinë ambientale . E solle ti, e propozove ti dhe e diskutoi dhe mbështeti në vijim komisioni i ligjeve, në të cilin as nuk bëja pjesë në legjislaturën e kaluar, sikunder më herët kur u zgjodhën trupat e vetingut dhe u konstituan KLP e KLGj s kam pasur as mandat deputeteje qe të votoja kënd sipas mendjes tënde të vogël! Sigurisht ti bëre detyrat që të dha partia jote dhe jo interesat e mia afërmendsh! Por gjuha jote e mbrapshtë lëpin gjithcka që i serviret ose e sheh si ushqim për inferioritetin e vet, ndaj të gjithë atyre që rrugën e jetës dhe të karrierës e kanë ndërtuar vetë, me mund e sakrifica, duke e filluar nga *gaveta sic thotë një shprehje, pa iu servilosur, pa i ndenjur pas xhaketës dikujt dhe natyrisht jo si specialisti/çingija që partia e bëri ministër me gjithsej 3 muaj punë në jetë të vet .