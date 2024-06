Këshilla si të qëndroni të freskët në stinën e verës

Stina e verës është ulur tashmë këmbëkryq në vendin tonë duke u shoqëruar me temperatura të larta, të cilat janë të papërballueshme që në paradite.









Ajo që ndodh në organizëm si pasojë e temperaturave të nxehta është e rrezikshme.

Të gjitha sistemet e krijuara për tu përshtatur me nxehtësinë stërmundohen.

Ekspozimi afatgjatë në temperature të nxehta ndikon menjëherë në aftësinë e trupit për të djersirë.

Djersitja ka një rol të rëndësishëm në freskinë e trupit dhe kur ajo bllokohet njeriu mund të pësojë një goditje të fortë.

Truri bëhet më i nxehtë dhe njeriu bëhet konfuz dhe humb vetëdijen.

Kontraktimet e muskujve, përtharja dhe skuqja e lëkurës janë gjithashtu dy sinjale që tregojnë se duhet të futeni sa më parë në ambient të kondicionuar.

Njerëzit më të brishtë dhe më të ndjeshëm ndaj nxehtësisë janë ata obezë, fëmijët, të moshuarit dhe njerëzit që marrin medikamente të caktuara.

Si të freskoheni duke mbajtur kyçet nën ujë

Mbajtja e kyçeve nën ujë është një qasje shumë e mirë dhe e përqendruar për uljen e nxehtësisë së trupit.

Ekspertët thonë që kur të ndieni që vapa po ju vë për fund, hapeni rubinetin dhe vendosni kyçet e dorës nën ujin e rrjedhshëm.

Secili prej kyçeve duhet të qëndrojë nën rrjedhën e ujit për të paktën 30 sekonda.

Një mënyrë e tillë do të ulë temperaturën e gjakut në zonën e duarve dhe krahëve.

Më pas gjaku do të qarkullojë në të gjithë trupin duke e mbajtur atë të freskët për rreth një orë.

Hidratimi i domosdoshëm gjatë gjithë ditës

Ekspertët thonë se njeriu duhet të tregohet shumë i kujdesshëm në hidratimin e vazhdueshëm gjatë gjithë ditës.

Pini ujë vazhdimisht dhe hani shumë fruta.

Kësisoj ju do të ndihmoni trupin të rregullojë vetë temperaturën e tij e të përballet me më lehtësi me vapën./AgroWeb.org