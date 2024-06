“SPAK, po të ngrejnë lak” – Pritet të kalojë në Parlament Komisioni për Dezinformim, reagon Flutura Açka: Demokracia në rrëzik

Nënkryetja e Partisë Demokratike, Flutura Açka, ka reaguar në lidhje me Komisionin e Posaçëm për Dezinformimin që pritet të kalojë ne rendin e ditës së nesërme në Parlament.









Reagimi i saj vjen përmes një statusi në facebook, duke u shprehur se ky është një laki ngritur ndaj SPAK-ut, teksa me ironi shkruan se vendi bosh në Komision do t’i takojë ndonjë deledashi të opozitës ndërsa po pret që të bëhet gati tenderi i radhës.

Postimi i plotë

SPAK, po të ngrejnë lak

Ky vendim do të kalojë nesër në Parlament, bashkë me vendimin për përbërjen e Komisionit të Posaçëm për Dezinformim.

Vendi bosh do t’i takojë ndonjë dashi, deleje a deledashi (politik) të Opozitës, por nuk është mbyllur tenderi akoma.

Pritet vendimi i tretë që do të hyjë – si të gjitha zezomat kundër demokracisë – nesër me procedurë. Aty do të jenë edhe emrat, edhe thagma e arsyes pse do të jenë.

Kështu e bēn pushteti Opozitën më barrë. Mos u habisni fare.

Kjo quhet përpjekje për Integrimin tonë Europian 2030.

Por më parë do të tredhim SPAK, ta kthejmë atë në deledash. Të mos merret me vjedhjet tona, por të bluajë kashtë.

Demokracia në rrezik!!!!!