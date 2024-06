“Tani erdhi ora e Regit”- Si u hartua plani për vrasjen e kushëririt të Mikael Qoses: Do ta vrasim me thikë, jo me armë

Regis Runaj është një nga viktimat e Erion Alibej, pasi ky i fundit nisi të hakmerrej për vrasjen e familjarëve të tij. Emisioni Në Shënjestër i gazetares Klodiana Lala në News24 hedh dritë më shumë mbi krimin makabër.









“Euglen Halili, ka deklaruar se pasi Emiljano Ramazani është vrarë, disa ditë më pas, Xhuliano i kishte thënë: ‘Tani i erdhi ora Regit (për Regis Runaj)…dhe se ‘Lali’ (Erion Alibej) do ta heqim qafe Regin me thikë dhe jo me armë. Unë Regisin e kam njohur gjatë karantinës të vitit 2020”, thuhet në dosjen hetimore.

Pas vrasjes së Emiljano Ramazanit, radhën e kishte Regis Runaj. i cili ishte siç thamë djali i hallës së Mikael Qoses, një tjetër personazhi të përfshirë në grupin që kishte qëlluar ndaj njerëzve të familjes Alibej.

Ky është edhe momenti kur Erion Alibej, përgatit një listë të gjatë me viktima.

Kështu erdhi edhe vrasja mizore e Regis Runaj. i cili ndërsa u thirr në kurth, u qëllua për vdekje me thikë në qafë në varrezat e qytetit te Elbasanit.

Ku një nga të përfshirët në këtë ngjarje, Eugen Halili, tregoi edhe planin se si u vra Regis Runaj.

Dosja Hetimore

Euglen Halili, ka deklaruar se pasi Emiljano Ramazani është vrarë, disa ditë më pas, Xhuliano i kishte thënë: ‘Tani i erdhi ora Regit (për Regis Runaj)…dhe se ‘Lali’ (Erion Alibej) do ta heqim qafe Regin me thikë dhe jo me armë. Unë Regisin e kam njohur gjatë karantinës të vitit 2020.

Ndërsa Xhuliano e ka njohur më parë. Por që të mos bija në sy unë me Regisin kam filluar të shoqërohem nga muaji mars deri ditën që është vrarë.

Këto dëshmi u përforcuan edhe nga bashkëjetuesja e Xhuliano Hoxhës.

E cila përpara grupit hetues tha se Xhuliano dhe Eugleni ishin njohur me njëri-tjetrin për shkak të një marrëdhënie biznesi që kishin prindërit e tyre.

Ndërsa Xhuliano e njihte ‘Lalin e Madh’, në këtë rast Erion Alibej, për shkak se i kishin pallatet përballë.

I cili kishte një problem me një person të quajtur Emiljano, kjo për shkak të vrasjes së vëllait të tij.

Ky dikush tjetër siç thamë ishte Regis Runaj.

I cili u vra, më datë 29 Korrik 2020.

Pra 7 ditë, pasi Erion Alibej dhe të tijët kryen ekzekutimin e Emiljano Ramazanit.