U sulmua 3 javë më parë me armë zjarri, Kryeministri i Sllovakisë Robert Fico bën daljen e tij të parë në media pas atentatit: Nuk ndjej asnjë urrejtje, unë e fal atë!

Kryeministri i Sllovakisë, Robert Fico, i cili u plagos rëndë para 3 javësh për shkak të një atentati, ka bërë daljen e tij të parë.









Përmes një video të postuar në rrjete sociale, ai ka komentuar sulmin ndaj tij, e është shprehur se e ka falur personin që bëri atentatin e se nuk ndjen asnjë urrejtje për ‘të.

“Nuk ndjej asnjë urrejtje ndaj të huajt që më qëlloi. Unë e fal atë dhe e lë të mendojë se çfarë bëri dhe pse e bëri”, tha kryeministri sllovak.

Gjithashtu, kreu i qeverisë sllovake e quajti autorin e sulmit ndaj tij aktivist i partive opozitare, duke thënë se nuk kishte arsye të besonte se ishte një “i çmendur i vetmuar”.

I veshur me një këmishë të kopsur deri në fund, me mëngët të përveshura dhe me kamerën që e mbante nga beli lart teksa ishte ulur në një karrige zyre prej lëkure të zezë me një perde të kuqe pas tij, Fico dukej të ishte në formë të mirë.