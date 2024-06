“Ziliqarët t’i përvishen punës dhe ta provojnë bonusin!” -Propozoi ofrimin e 20 mijë euro për fëmijën e tretë, Basha: I kemi bërë llogaritë!

Kryetari i Partisë Politike, Lulzim Basha në tavolinën e diskutimit për programin ekonomik, foli dhe për propozimin e dhënies së shumës prej 20 mijë euro për lindjen e fëmijës së tretë, duke theksuar se janë bërë llogaritë për realizimin e këtij premtimi.









Ai ironizoi ziliqarët që e sulmuan këtë propozim të tij, duke thënë që duhet t’i futen punës dhe të provojnë bonusin.

Sipas tij, kjo nuk është hera e parë qe PD sulmohet për propozimet e saj e më pas kopjohet.

Basha: Kur është propozuar kjo masë janë bërë simulacionet përkatëse. Pritshmëritë tona janë që kjo të sjellë 5-10 fishin të fëmijëve të tretë në një familje dhe një rritje proporcionale në një çift.

S’ka rëndësi nëse sot do ta përfitonin 2 mijë fëmijë me një kosto prej 40 milion dollarësh dhe shpresoj që së shpejti do ta përfitojnë 10-fish kaq, kështu që ne jemi të përgatitur për këtë, jo jemi të përgatitur, por ne e kërkojmë këtë.

E vetmja gjë që do të kërkoja, të painformuarit të informohet dhe ziliqarët këtë punë kenë, më mirë t’i përvishen punës dhe ta provojnë e meritojnë bonusin sepse askund përveçse në mjerim nuk do të përfundojë kjo shoqëri nëse nuk gjen instrumentet për të mbështetur familjen.

Nuk është hera e parë që propozimet tona fillimisht sulmohen, pastaj kopjohen, por kopjaci kopjon me sy, por jo me mendje, nuk arrin ta kopjojë konceptin integral të saj.

Nuk do të çuditesha sikur së shpejti qeverisësit 11-vjeçar të na shpalosë edhe kopjen e tjetërsuar të këtij propozimi.