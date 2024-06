Disa arsye përse duhet konsumuar avokado nga personat që vuajnë nga diabeti i tipit 2

Avokado është një burim i shkëlqyer vitaminash dhe ushqyesish.









Popullariteti i tij në rritje dhe përdorimi i gjërë në vendet me klimë të ngrohtë e kanë transformuar avokadon në një produkt që nuk duhet të mungojë në kuzhinën tuaj.

Fruti i avokados përmban 18 nga 22 aminoacidet e nevojshme për trupin e njeriut, por edhe shumë fibra ndaj dhe konsiderohet një superfrut.

Rrjedhimisht ky frut është një mënyrë e mirë për të fuqizuar sistemin imunitar. Avokado bëhet më i fuqishëm nëse kombinohet me fruta të pasura me vitaminë C, siç janë limoni dhe ananasi.

Avokado dhe diabeti i tipit 2

Avokado është një frut që ka përmbajtje të lartë yndyre dhe me të nuk duhet tepruar.

Megjithatë, kohët e fundit, studimet, të cilave i referohet AgroWeb kanë zbuluar se avokado përmban një molekulë që mund të pakësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës.

Ekspertët në Kanada thonë se prania e kësaj molekule e bën avokadon një mik të diabetikëve.

Kjo molekulë është identifikuar si Avokatina B ose AvoB.

Konsumi i rregullt i avokados dhe prania e kësaj molekule nënkupton një shtim më të ngadaltë në peshë dhe një rritje të ndjeshmërisë ndaj insulinës.

Diabeti i tipit 2 pengon prodhimin e glukozës ose sheqerit në gjak.

Normalisht ky përpunim ndodh falë ndihmës së insulinës por tek diabetikët trupi nuk prodhon ose prodhon pak insulinë.

Vlerat e Avokados për Shëndetin

Është jashtëzakonisht ushqyese. Avokado përmban sasi të mëdha të vitaminës K, C, B5, B6, E, folat, magnez, mangan, zink, bakër, hekur, dhe fosfor. Përmban më shumë kalium se banania dhe mban tensionin e gjakut në nivel normal. Është plot me acide yndyrore mono-të-pangopura që janë shumë të shëndetshme. Acidi oleik që gjendet tek avokado ul inflamacionin. Është plot me fibra. Fibra ndihmon me rënien në peshë, ul nivelin e sheqernave në gjak dhe ka lidhje të drejtpërdrejtë me uljen e rrezikut ndaj një sërë sëmundjesh. Mund të ulë nivelet e triglicerideve dhe kolesterolit. Studimet kanë treguar që ngrënia e avokados mund të ulë rreziqet për sëmundjet e zemrës që vijnë nga kolesteroli dhe trigliceridet në gjak. Është i mbushur me antioksidantë të fuqishëm. Avokado përmban ushqyes siç janë luteina dhe zeaksanthina që janë tepër të rëndësishëm për shëndetin e syrit dhe ulin rrezikut e sëmundjeve të tij. Mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave të artritit dhe rënien në peshë./AgroWeb.org