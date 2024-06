Ende asnjë shenjë nga recepsionisti i qëlluar nga bashkëpronari i hotelit ku punonte! Ja zona ku po kryhen kërkimet policore

Autoritetet po vijojnë kërkimet për gjetjen e trupit së 31 vjeçarit Eraldo Nevruzi, i cili deri më tani rezulton nga blutë të jetë qëlluar nga bashkëpronari i hotelit ku punonte, Gerald Shehu,i cili u arrestua pak më parë.









Policia ka shtrirë kërkimet në zonën e Vunoit, por ende nuk ka asnjë shenjë të të riut.

NGJARJA

Rreth orës 00:30 të datës së sotme (6 qershor), në një nga dhomat e hotelit ku ishte i punësuar Novruzi dhe bashkëpronar Shehu, dy personat po debatonin me njëri tjetrin, arsye të cilat nuk janë bërë akoma me dijeni.

Uniformat blu kanë raportuar më parë se fillimisht janë humbur kontaktet me recepsionistin, por nga hetimet e thella është kuptuar se në një dhomë kanë konfliktuar 31 vjeçari së bashku me 43 vjeçarin, e ky i fundit e ka goditur me armë zjarri.

Gerald Shehu menjëherë është arratisur drejt Greqisë, e u shpall në kërkim por u arrestua disa orë më parë nga policia helene. Ndërkohë trupi i Eraldo Novruzit nuk është gjetur akoma, e pse policia ka arritur të zbardhë një pjesë të ngjarjes kriminale.

Është bërë me dije se dy viktima e autori njiheshin më parë me njëri tjetrin pasi së bashku do hapnin një biznes. Po kështu ata të dy ishin banues në Angli dhe kanë precedent të mëparshëm penal.

Ende nuk dihen rrethana të tjera mbi këtë ngjarje, apo arsyen që mund të ketë çuar në përplasjen mes bashkëpronarit të hotelit Gerald Shehu dhe recepsionistit Eraldo Nevruzi.

Njoftimi i policisë:

Himarë/Informacion shtesë

Në vijim të veprimeve intensive që po kryen grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, për gjetjen e shtetasit E. N., si dhe për zbardhjen e rrethanave dhe dokumentimin e plotë ligjor të rastit, sqarojmë se nga kontrollet e deritanishme nuk është bërë ende e mundur gjetja e shtetasit E. N.

Policia e Shtetit ka shpallur në kërkim autorin e dyshuar, shtetasin G. Sh. (bashkëpronar i hotelit ku punonte shtetasi E. N.) dhe po bashkëpunon me Policinë greke për të bërë të mundur lokalizimin dhe kapjen e tij, pasi nga hetimet e deritanishme, pamjet filmike të sekuestruara dhe dëshmitë e marra, dyshohet se shtetasi G. Sh. ka qëlluar me armë zjarri ndaj shtetasit E. N.

Policia e Shtetit vë në dispozicion foton e autorit të dyshuar, e cila i është vënë në dispozicion edhe Policisë greke dhe partnerëve të vendeve të rajonit.

Njoftimi i parë i policisë

Himarë/Informacion paraprak

Më datë 06.06.2024, Policia ka marrë njoftim se në Dhërmi, Himarë, shtetasi E. N., 31 vjeç, banues në Tiranë, punonjës në recepsionin e një hoteli në Dhërmi, Himarë, kishte humbur kontaktet me pronarët e hotelit.

Me marrjen e njoftimit, Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë dhe Komisariati i Policisë Himarë kanë ngritur një grup hetimor, në drejtimin e Prokurorisë së Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.

Shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor kanë shkuar në hotel dhe kanë kryer një sërë veprimesh hetimore. Nga veprimet hetimore dyshohet se shtetasi E. N. është qëlluar me armë zjarri, rreth orës 00:30, nga shtetasi G. Sh., 43 vjeç, lindur në Tepelenë dhe banues në Angli.

Nga veprimet e tjera hetimore rezulton se pas ngjarjes shtetasi G. Sh. është larguar drejt Greqisë.

Janë administruar në cilësinë e provës materiale, prova ligjore, si dhe janë shoqëruar deri në këto momente, për t’u pyetur në lidhje me këtë ngjarje, 29 shtetas.

Nga tërësia e veprimeve të deritanishme dyshohet se kemi të bëjmë me një ngjarje të rëndë kriminale.

Grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, vijon punën intensivisht për gjetjen e shtetasit E. N., si dhe për zbardhjen e rrethanave dhe dokumentimin e plotë ligjor të rastit.

Në vijim, do të ketë njoftime të tjera për veprimet e kryera nga grupi hetimor.

