“Let’s Talk Together About US24”, një skemë mashtrimi, reagon Ambasada e SHBA: Nuk ka lidhje me ne, bëjmë thirrje të gjithë shqiptarëve të jenë të kujdesshëm

Ambasada e SHBA ka reaguar në lidhje me një projekt të quajtur “Let’s Talk Together About US24”, e cila garanton udhëtime falas në Shtetet e Bashkuara, viza amerikane pa pagesë ose me kosto të ulët. Ambasada shprehet se ky projekt është një skemë mashtrimi dhe të gjithë shqiptarët duhet të jenë të kujdesshëm që të mos bien pre e saj.









Projekti siç shprehet institucioni nuk ka asnjë lidhje me ambasadën amerikane, departamentin e shtetit apo arsimit të SHBA-ve.

Njoftimi i Ambasadës:

Ambasada e SHBA është në dijeni të një të ashtuquajturi projekt të njohur si “Let’s Talk Together About US24.” Ky grup nuk ka asnjë lidhje me Ambasadën e SHBA, Departamentin e Shtetit të SHBA, Departamentin e Arsimit të SHBA, programet tona arsimore ose personelin e ambasadës. Shërbimi i Sigurisë Diplomatike i Departamentit të Shtetit të SHBA do të vazhdojë të punojë me Policinë e Shtetit teksa ajo heton përmasat e kësaj skeme mashtruese.

U bëjmë thirrje të gjithë shqiptarëve të jenë të kujdesshëm ndaj mashtrimeve që garantojnë udhëtime falas në Shtetet e Bashkuara, si dhe viza amerikane pa pagesë ose me kosto të ulët. Gjithashtu, i bëjmë thirrje kujtdo që të kontaktojë Ambasadën e SHBA nëse dyshon se ndonjë person ose organizatë përpiqet të paraqesë veten në mënyrë të gënjeshtërt si të lidhur me ambasadën.