“Luftën nuk e kanë me Ramën, por me SPAK, SHBA dhe Britaninë!” -PD akuza Rithemelimit: Si mund të kërkosh të vihet kryeministri para drejtësisë, kur nga ana tjetër…

Sekretari për Marrëdhëniet me Publikun në PD, Edvin Kulluri ka akuzuar Rithemelimin se nuk e ka luftën me Edi Ramën, por e ka me SPAK-un, SHBA-të dhe Britaninë e Madhe.









Një reagim i tillë ka ardhur përmes një postimi në Facebook, ku Kulluri shkruan se ditën kur kryeministrit i kanë plasur skandalet në mediat e huaja, Rithemelimi zhvilloi një protestë duke e hequr tërësisht vëmëndjen nga Rama.

Në përforcim të saj, sekretari i PD-së shtron pyetjen: “Si mund ti kerkosh SPAK te vere para drejtesise Edi Ramen dhe nga ana tjeter e konsideron grup kriminal?”

Akuza e radhës nga Kulluri vjen për një bashkëpunim mes Ramës dhe Berishës.

Postimi i plotë

Lufta e rithemelimit nuk eshte me Ramen por me SPAK, SHBA dhe Britanine Madhe.

Thirren demokratet per te luftuar Ramen dhe si gjithmone i sherbyen duke e hequr teresisht vemendjen nga skandalet e tij. Kjo nuk eshte rastesi por nje kordinim mes tyre ashtu sic beme me amnistine dhe me deshtimin e komisionit zgjedhore.

Pyetja eshte e thjeshte. Pse pikerisht sot ne diten qe e gjithe vemendja ishte tek Edi Rama e skandalet e tij ne mediat e huaja, rinxjerrin ne skene Sali Berishen?

Si mund te pretendosh se po lufton korrupsionin dhe kordinon me partneret dhe kerkon te ribesh pjese te grupit parlamentar njeriun e shpallur non grata per korrupsion madhor dhe minim te demokracise nga SHBA dhe Mbreteria e Bashkuar? Si mund te pretendosh se je aleat i besueshem kur ndjek te njejtin skenar si Vuçiç me perfshirjen e non grata-ve në qeveri?!

Si mund ti kerkosh SPAK te vere para drejtesise Edi Ramen dhe nga ana tjeter e konsideron grup kriminal?

A nuk eshte ky sherbimi me i mire qe mund ti behej Edi Rames?! Natyrisht keto jane levizje te deshperuara te mirekordinuara mes Rames dhe Berishes

E qe ta bejne me te thjesht kordinimin dhe pazarin mes tyre, nuk u “duhen neper kembe” ata qe u zberthyen skenarin per te kapur SPAK, pazarin per amnistine dhe per reformen zgjedhore.