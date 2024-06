Përdornin emrin e Ambasadës Amerikane për dhënien e bursave dhe viza false, nën hetim dy persona, një prej tyre zyrtare arsimore. Zbardhet skema e mashtrimit

Ditën e sotme Ambasada Amerikane bëri me dije se një projekt i quajtur “Let’s Talk Together About US24” premtonte udhëtime e viza të lira ose falas për studentët shqiptarë, si një mundëzi vizite në SHBA-të. Sipas institucionit ky grup nuk është i asociuar me Ambasadën dhe ëshrë një skemë mashtrimi, duke bërë thirrje që të kenë kujdes të rinjtë.









Lidhur me këtë ngjarje, policia ka vënë nën hetim dy persona, me inicialet V.L. dhe K.J.

Sipas njoftimi të bluve, V.L., është zyrtare arsimore në nivel vendor, pjesë e Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar në Ministrinë e Arsimit.

Të dyja autoret së bashku me bashkëpunëtorë të tjerë, kanë krijuar këtë ‘projekt’ “Let’s Talk Together About US24”, si një skemë mashtrimi ku falsifikonin dokumente për ofrimin e mundësive e bursave për studentët që të studiojnë në universitetet e SHBA.

Ambasada Amerikane me një njoftim zyrtar mohon që ky grup të ketë lidhje me institucionin, duke denoncuar kështu mashtrimin e bërë.

Njoftimi i policisë

Departamenti i Policisë Kriminale, në drejtimin e Prokurorisë së Tiranës, hetime të përbashkëta me zyrtarë të zbatimit të ligjit të ambasadës së SHBA-së në Tiranë, për zbulimin dhe goditjen e një skeme mashtrimi për ofrimin e mundësive/bursave për studentët, për studime në SHBA.

Në vijim të veprimeve hetimore, Policia ekzekutoi vendimin e Gjykatës, për ushtrimin e kontrollit në banesën e shtetases V. L., zyrtare arsimore në nivel vendor, pjesë e Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar në Ministrinë e Arsimit.

Shtetasja V. L. është vënë në hetim, bashkë me shtetasen K. J., pasi dyshohet se në bashkëpunim me shtetas të tjerë, kanë krijuar një skemë mashtrimi, duke falsifikuar dokumente, për ofrimin e mundësive/bursave për studentët, për të studiuar në universitetet e SHBA-së, nëpërmjet projektit të njohur si “Let’s Talk Together About US24.”

Vijojnë hetimet për të identifikuar dhe nxjerrë përpara përgjegjësisë penale, të gjithë shtetasit e përfshirë në këtë skemë mashtrimi.

Njoftimi i Ambasadës Amerikane

Ambasada e SHBA është në dijeni të një të ashtuquajturi projekt të njohur si “Let’s Talk Together About US24.” Ky grup nuk ka asnjë lidhje me Ambasadën e SHBA, Departamentin e Shtetit të SHBA, Departamentin e Arsimit të SHBA, programet tona arsimore ose personelin e ambasadës. Shërbimi i Sigurisë Diplomatike i Departamentit të Shtetit të SHBA do të vazhdojë të punojë me Policinë e Shtetit teksa ajo heton përmasat e kësaj skeme mashtruese.

U bëjmë thirrje të gjithë shqiptarëve të jenë të kujdesshëm ndaj mashtrimeve që garantojnë udhëtime falas në Shtetet e Bashkuara, si dhe viza amerikane pa pagesë ose me kosto të ulët. Gjithashtu, i bëjmë thirrje kujtdo që të kontaktojë Ambasadën e SHBA nëse dyshon se ndonjë person ose organizatë përpiqet të paraqesë veten në mënyrë të gënjeshtërt si të lidhur me ambasadën.

