“Përgëzime Policisë për hetimet e deritanishme” -Arrestimi i 43 vjeçarit që qëlloi recepsionistin në Dhërmi, reagon Balla: Zbardhja në kohë reale e ngjarjeve kriminale, një sprovë për përformancën e bluve

Ministri i Brendshëm Taulant Balla ka reaguar në lidhje me arrestimin e 43 vjeçarit Gerald Shehu, që qëlloi me armë zjarri Eraldo Novruzin, recepsionistin e hotelit që vet autori ishte pronar.









Balla përgëzoi radhët e policisë së vendit për hetimet e deritanishme, si dhe theksoi se zbardhja në kohë reale e ngjarjeve kriminale janë një sprovë e rëndësishme për përfomancën e tyre.

Reagimi i Ballës:

Zbardhja në një kohë sa më të shpejtë e ngjarjeve kriminale, gjetja dhe ndalimi personave të dyshuar si autorë apo të përfshirë në këto ngjarje, janë një sprovë e rëndësishme e performancës së policisë. Përgëzime Policisë së Shtetit për hetimet e deritanishme lidhur me një ngjarje kriminale në Dhërmi, ndalimin e një personi të dyshuar në një aeroport të një vendi fqinj. Do të punojmë me autoritetet dhe agjencitë ligjzbatuese të këtij vendi për përballjen sa më parë me drejtësinë të personit të dyshuar.



Kujtojmë se pak më parë u arrestua në Greqi 43 vjeçari, disa orë pasi ishte shpallur në kërkim nga autoritetet shqiptare për ngjarjen e ndodhur në Dhërmi.

Sipas uniformave blu ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 00:30 pas mesnate, të datës së sotme, por mister mbetet fati i punonjësit të këtij hoteli pasi është i zhdukur dhe pse blutë dyshojnë vrasjen e tij.

Ndërkohë bazuar në informacionet e deritanishme, autori e viktima njiheshin me njëri tjetrin pasi të dy jetonin në Angli, e ishin me precedent penal të mëparshëm.

Policia ka njoftuar më herët se sipas hetimeve, Shehu dhe Novruzi janë konfliktuar në një nga dhomat e hotelit, e më pas 43 vjeçari ka qëlluar me armë zjarri të riun. Arsyet e konfliktit nuk janë bërë akoma me dije

Deri më tani janë marrë në pyetje 29 persona për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.

Vijojnë hetimet për gjetjen e të riut Eraldo Novruzi.