“Që kur keni kaluar në opozitë, keni tundur të njëjtën dajre, aheng dhe tekst!” -Balla në Kuvend: Në luftën kundër drogës, jemi referencë për vendet e rajonit

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla në fjalën e tij në Kuvend theksoi se vendi ynë është një partner i besueshëm dhe referencë për vendet e rajonit, duke sulmuar gjithashtu dhe opozitën teksa shprehet “që nga dita kur keni kaluar në opozitë, keni tundur të njëjtën dajre, të njëjtin aheng dhe të njëjtin tekst”.









Balla solli shëmbullin se si kryeministria e Italisë është e qendrës së djathtë por sërish vlerëson sipas tij maksimalisht bashkëpunimin me Shqipërinë.

Po kështu, për të mbrojtur luftën ndaj korrupsionit, ministri i brendshëm zbuloi pak nga agjenda e tij ku javën e ardhshme në kryeqytet do të ketë konferencë evropiane të INTERPOL-it. Në këtë konferencë Balla shprehet se do të vijnë drejtuesit e të gjithë policive të të gjitha vendeve të Evropës.

“Pak javë më parë para mundësinë të takohem me drejtuesin e prokurorisë kombëtare anti-mafia, i cili kishte në takim me palën shqiptare të gjithë drejtuesit e prokurorive anti-mafia në të gjitha rajonet dhe takimi është publik, njoftimi është bërë publik, ku gjëja e parë që e thonë të gjithë është bashkëpunimi i shkëlqyer me autoritetet shqiptare, qofshin ato ligjzbatuese.

Jemi vendi në marrëdhënie me Italinë që kemi më shumë operacione të përbashkëta. Kemi 14 operacione të përbashkëta, që është vendi më partner i Italisë.

Dje kishit në Shqipëri kryeministren Meloni. Nuk është e familjes tonë politike, është e qendrës së djathtë, e cila vlerëson maksimalisht bashkëpunimin me qeverinë shqiptare.

Javën e ardhshme kemi në Tiranë konferencën europiane të INTERPOL, vijnë drejtuesit e të gjithë policive të të gjitha vendeve të Europës.

Shqipëria është një vend sot partner i besueshëm dhe këtu po përdor fjalët që it ha ditën e hënë edhe drejtori i përgjithshëm i agjencisë kundër drogës,

Në luftën kundër drogës Shqipëria është një partner i besueshëm dhe referencë për vendet e tjera të BP.

Që nga dita kur keni kaluar në opozitë, keni tundur të njëjtën dajre, të njëjtin aheng dhe të njëjtin tekst”, tha Balla.