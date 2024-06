SHKRESA/ Reportazhi i Rai3 dhe akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama, 11 deputetë italianë i dërgojnë letër Ambasadores Anila Bitri Lani: Sulmi, disa ditë para zgjedhjeve! E turpshme për Kombin tonë

Anëtarët e Qendrës së Djathtë të Grupit të Miqësisë Itali-Shqipëri i kanë dërguar një letër Ambasadores së Shqipërisë në Itali, Anila Bitri Lani, të cilës i kanë shprehur keqardhjen për sulmin që media Italiane, Rai3 me emisionin Report, bëri ndaj kryeministri Edi Rama dhe Shqipërinë.









Sipas letrës së firmosur nga 11 deputetë të Parlamentit Italian theksohet se akuzat ndaj Shqipërisë dhe kryeministrit Edi Rama erdhën fill pas firmosjes së marrëveshjes me Italinë, me anë të së cilës synohet ti jepet zgjidhje problemit të emigrantëve të paligjshëm.

Në letrën e tyre deputetët italian theksojnë se goditja erdhi për shkaqe politike dhe në një kohë kur Italia është në prag të zgjedhjeve.

Ndërkohë që e quajnë si të ‘turpshme për kombin italian’ që kjo gjë ndodhi nga televizioni publik italian që paguhet nga taksat e qytetarëve. “Tani, në momentin delikat parazgjedhor, gjashtë ditë para votimit, vjen një reportazh televiziv Raport që e ngjyros kryeministrin e Shqipërisë si mik të kriminelëve dhe bosëve.

Përballë kësaj, dëshirojmë të shprehim solidaritetin tonë të thellë me Popullin Shqiptarë, Kryeministrit të saj dhe institucioneve të saj demokratike, gjë që disa nuk hezitojnë ta denigrojnë duke dëmtuar Italinë ndërkombëtarisht.

Është veçanërisht e turpshme për Kombin tonë, që kjo të ndodhë përmes televizionit publik me pagesë nga taksapaguesit.

Si anëtarë të marrëveshjes dypalëshe ndërmjet dy Kombeve tona në kuadër të Unioni Ndërparlamentar, falënderojmë Shkëlqesinë e saj Ambasadoren për ndihmën e ofruar nga Shqipëria në Itali, pavarësisht ngjyrës politike të qeverisë së saj, e cila besojmë se përfaqësojnë frymën më autentike të bashkëpunimit mes dy popujve shumë të afërt gjeografikisht, madje edhe më afër miqësisë”, thuhet në letrën e firmosur nga 11 deputetë të parlamentit Italian.

LETËR NGA ANËTARËT E QENDRËS TË DJATHTË TË GRUPIT BILATERAL ITALI-SHQIPËRI, I UNIONIT NDËRPARLAMENTAR AMBASADORIT TË SHQIPËRISË

Për Ambasadorin e Republikës së Shqipërisë në Itali, Anila Bitri Lani

Shkëlqesi,

Italia dhe Shqipëria kanë pasur lidhje të thella që nga kohërat e lashta. Për njëmbëdhjetë vjet i nderuari Edi Rama është kryeministër i Republikës së Shqipërisë dhe në këtë periudhë u prit me përzemërsi të madhe dhe të ndërsjellë nga të gjithë kryeministrat italianë, duke filluar nga Enrico Letta dhe më pas pasardhësi i tij Matteo Renzi, të dy sekretarët kombëtarë të Partisë Demokratike.

Paolo Gentiloni, gjatë një vizite zyrtare në homologu i tij në Romë, hapi hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke nënvizuar progres i madh është bërë: “Marrëdhëniet e mira mes Italisë dhe Shqipërisë janë gjithashtu kaq të rëndësishme sepse ato japin një kontribut për stabilitetin dhe paqen e të gjithë rajonit. Stabiliteti i zonës është një pasuri e çmuar për Evropën dhe Mesdheun që nuk duhet të shpërdorohet”, tha presidenti aktual.

Komisioneri Evropian në tetor 2019 pati një takim të dyfishtë me Giuseppe Conte, në fillim të qeverisë së dytë të kryesuar prej tij. Gjatë vizitës së shefit të Qeverisë së Tiranës në Romë, kryeministri italian shprehu keqardhje për shtyrjen nga ana e Drejtuesit e BE-së të procedurave për hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin.

Në vitin 2020, kur Edi Rama ka qenë edhe President i OSBE-së, nuk ka pasur takime për shkak të pandemisë, por kur dërgonte me guxim e bujari, pikërisht në ditët më dramatike të emergjencës Covid, u dërguan tridhjetë mjekë dhe infermierë në Lombardi, epiqendra e infeksioneve. Ata u pritën me të drejtë me falenderime dhe lavdërime unanime nga eksponentët kryesorë të atij ekzekutivi, duke filluar që atëherë Kryeministri Giuseppe Conte dhe ministri i Jashtëm Luigi Di Maio, Gazeta Repubblica me atë rast kishte titullin: “Përralla e bukur e kryeministrit Rama – Lavdërim për bipartizimin e politikës italiane”.

Mario Draghi priti homologun e tij shqiptar në Nëntor 2021, duke folur për miqësi shumë të fortë dhe për të siguruar mbështetje të plotë me hyrjen në BE-në e “Vendit të Shqiponjave” shkon deri aty sa të propozojë, vitin e ardhshëm, për t’i garantuar një udhë e shpejtë ndryshe nga vendet e tjera aspirante.

Në nëntë vjet, me pesë kryeministra të ndryshëm, askush në Itali nuk ka ngritur kundërshtime kundër kryeministrit Rama apo bashkëpunëtorëve të tij.

Por duke qenë se kreu i qeverisë shqiptare ka treguar se dëshiron të vazhdojë një rrugë bashkëpunimi me Italinë dhe qeverinë e saj, edhe nëse nuk udhëhiqet apo mbështetet më nga PD, anëtar i së njëjtës familje evropiane me Partinë Socialiste Shqiptare që kryeson Rama që nga viti 2005, sulmet filluan.

Pas shpalljes së marrëveshjes Itali-Shqipëri mbi menaxhimit të emigrantëve, Partia Demokratike ka shpallur edhe kërkesën për përjashtimin e partisë i drejtuar nga Edi Rama nga Partia Socialiste Europiane.

Kërkesa përfundoi në asgjë edhe sepse atje ato janë shtete të qeverisura nga anëtarë të PSE në mesin e atyre që janë të interesuar për aktivizimin e marrëveshjeve të ngjashme.

Tani, në momentin delikat parazgjedhor, gjashtë ditë para votimeve, vjen një reportazh televiziv Raport që e ngjyros kryeministrin e Shqipërisë si mik të kriminelëve dhe bosëve.

Përballë kësaj, dëshirojmë të shprehim solidaritetin tonë të thellë me Popullin Shqiptare, Presidentit të saj dhe institucioneve të saj demokratike, gjë që disa nuk hezitojnë ta denigrojnë duke dëmtuar Italinë ndërkombëtarisht.

Është veçanërisht e turpshme për Kombin tonë, që kjo të ndodhë përmes televizionit publik me pagesë nga taksapaguesit.

Qeveria nga ana jonë, si anëtarë të marrëveshjes dypalëshe ndërmjet dy Kombeve tona në kuadër të Unioni Ndërparlamentar, falënderojmë Shkëlqesinë e saj Ambasadoren për ndihmën e ofruar nga Shqipëria në Itali, pavarësisht ngjyrës politike të qeverisë së saj, e cila besojmë se përfaqësojnë frymën më autentike të bashkëpunimit mes dy popujve shumë të afërt gjeografikisht, madje edhe më afër miqësisë.

Me përshëndetjet tona më të përzemërta

Antonio BALDELLI – Anëtar i Grupit të FDI

Simone BILLI – Anëtar i Grupit LEGA

Salvatore CAIATA – Anëtar i Grupit të FDI

Gian Marco CENTINAIO – Anëtar i Grupit LEGA

Ciro MASCHIO – Anëtar i Grupit të FDI

Mariangela MATERA – Anëtare e Grupit të FDI

Filippo MELCHIORRE – Anëtar i Grupit të FDI

Roberto PELLA – Anëtar i Grupit FI-PPE

Catia POLIDORI – Anëtare e Grupit FI-PPE

Giulio TERZI DI SANT’AGATA – Anëtar i Grupit të FDI

Alessandro URZI’ – Anëtar i Grupit të FDI