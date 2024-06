Tubimi nga opozita para Kuvendit, shoqërohen nga policia 10 prej protestuesve

Teksa po zhvillohej seanca plenare, jashtë Kuvendit deputetët i priste një protestë të organizuar nga opozita, e cila u thirr nga Rithemelimi pas publikimit të pjesës së dytë të emisionit investigativ italian “Report” në RAI3. Por 10 prej protestuesve janë të shoqëruar nga uniformat blu për shkak të gjendjes së krijuar para Kuvendit.









Tubimi u shoqërua e këtë herë me vënien flakë të disa goma makinash, përplasje me forcat policore, tentimi për të thyer kordonin e ngjeshur të punonjësve të rendit si dhe goditja e institucionit me ushqime të ndryshme.

Kujtojmë se tensione pati dhe brenda sallës së Kuvendit, ku Flamur Noka u përjashtua nga punimet e Kuvendit për shkak të debatëve me Lindita Nikollën.

Gjithashtu ashpërsim tonesh pati dhe nga Gazment Bardhi, pasi iu refuzua nga Nikolla kërkesa për mocion me debat përsa i përket investigimit të RAI3, si dhe refuzimi ipër pjesëmarrjen në seanca të Sali Berishës.