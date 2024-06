LIVE SHQIPËRI-AZERBAJXHAN/ Kuqezinjtë në avantazh, Bajrami tund rrjetën me gjuajtjen e parë në portë (VIDEO)

Shqipëria përballet sot me Azerbajxhanin në miqësoren e dytë dhe të fundit përgatitore para udhëtimit drejt Gjermanisë për pjesëmarrjen në Euro 2024. Nëse pak ditë më parë miqësorja ndaj Lihtenshtejnit shërbeu vetëm për të garantuar minuta loje në këmbët e disa futbollistëve që nuk ishin aktivizuar rregullisht, me ndeshjen e sotme Silvinjo do të shohë më në detaj formën e lojtarëve që pretendon të aktivizojë më rregullisht në Europian.









Në këtë sfidë trajneri ka hedhur në fushë pjesën më të madhe të atij që pritet të jetë formacioni titullar gjatë aktivitetit në Gjermani. Në mbrojtje në të djathtën kthehet Hysaj teksa në qendër është Gjimshiti që ka zënë vendin e tij të zakonshëm. Silvinjo i ka dhënë minuta Ajetit duke e aktivizuar nga minuta e parë në këtë sfidë.

Ndërkohë, mesfusha është e zakonshmja me Asllanin e Ramadanin përkrah njëri-tjetrit dhe Bajramin më të avancuar.

Në sulm, Asani dhe Seferi krijojnë dyshen e zakonshëm nga krahët, që tani ka Brojën si pikë referimi në qendër.

LIVE SHQIPËRI-AZERBAJXHAN 1-0

12′ Bajrami

NGJARJET RKYESORE

12’ GOOOL SHQIPËRIA! Kuqezinjtë fitojnë topin në kundërsulm dhe Bajrami pasi i afrohet zonës, gjuan nga distanca duke tundur rrjetën. (VIDEO)

10’ Broja ul topin për Seferin, ky i fundit vonohet në kufijtë e zonës në tentativën për të gjuajtur dhe pasimi për Asanin devijohet nga mbrojtja.

9’ Mitaj jep një top përsëri për Brojën, por ai është i rrethuar nga mbrojtësit.

6’ Bajrami pason te Broja në qendër të zonës, por sulmuesi detyrohet të largohet me topin në të majtën pasi nuk gjen hapësira për t’u kthyer dhe gjuajtur në portë.

5’ Qarkullim i gjatë i topit i kuqezinjve, Mitaj nxjerr Seferin në të majtën me sulmuesin i cili sinjalizohet në pozicion jashtë loje.

2’ Asani harkon një goditje dënimi nga e djathta e sulmit, askush nuk përfiton dhe sfera largohet nga mbrojtja.

1’ Shkelmohet topi i parë.

FORMACIONET ZYRTARE

SHQIPËRIA: Strakosha, Hysaj, Ajeti, Gjimshiti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Bajrami, Asani, Seferi, Broja.

Trajner: Silvinjo

AZERBAJXHANI: Mahamedal, Mustafazadeh, B. Husejnov, R. Mamadov, Jafargulijev, Diniev, Makhmudov, Isaev, Bajramov, Shejdajev, Emreli.

Trajner: Arif Asadov

PANORAMASPORT.AL