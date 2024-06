Ndjeni pasiguri në dashuri? Ja disa shenja që duhet të keni kujdes përgjatë lidhjes suaj

Të gjithë njerëzit mund të ndjejnë pasiguri emocionale në dashuri. Por nëse frika po pushton jetën dhe marrëdhëniet tuaja, atëherë ka një problem serioz. Pasiguritë ose mund t’ju bëjnë të kapeni fjalë për fjalë pas partnerit tuaj ose të largoheni prej tij.









Megjithatë, ndonjëherë, dobësitë tona na shkaktojnë pasiguri aq të mëdha sa që shtrembërojnë mënyrën se si mendojmë dhe sillemi, duke bërë kërdi në jetën tonë dhe në marrëdhëniet tona të dashurisë.

E keni të vështirë t’i besoni partnerit tuaj

Nëse pasiguritë tuaja e pengojnë partnerin që t’ju besojë, atëherë patjetër që do ta keni të vështirë të hapeni emocionalisht me të. Kjo do të ndikojë në marrëdhënien tuaj në shumë mënyra, sepse do të kufizojë llojin e intimitetit emocional që mund të keni.

Ju i përvetësoni mendimet tuaja negative dhe i ktheni ato në veprim

Të gjithë kemi mendime negative herë pas here, por nëse herë pas here e gjeni veten të kapur në ciklin e vetë-dyshimit, me siguri do t’i përvetësoni mendimet tuaja negative dhe tani do të veproni në një mënyrë të caktuar. Përfundimisht, kjo mënyrë reagimi ndaj gjërave bëhet pjesë e marrëdhënies suaj, duke prekur partnerin dhe duke i bërë gjërat toksike.

Krahasoni gjithmonë veten me ish-të e partnerit tuaj

Të gjithë jemi kuriozë të dimë se me kë kanë dalë para nesh partnerët tanë. Por nëse jeni të fiksuar pas detajeve dhe vazhdimisht e krahasoni veten me to, atëherë është padyshim e rrezikshme për marrëdhënien tuaj. Edhe nëse partneri juaj është i dashuruar me ju, ai përfundimisht do të lodhet nga krahasimi i vazhdueshëm.

Partneri juaj ka nevojë për siguri të vazhdueshme

Sigurimi nga partneri juaj nuk është një gjë e keqe – të gjithë ne kemi nevojë për të herë pas here. Por nëse partneri juaj duhet të vërtetojë çdo veprim, atëherë ka një problem serioz. Dhe në rast se ai lodhet duke ju qetësuar, atëherë pasiguritë tuaja do të shumohen. Kjo tregon gjithashtu se jeni tepër të varur nga partneri juaj për të rritur besimin tuaj, gjë që nuk është një shenjë e mirë.

Ekzistenca juaj ka të bëjë me partnerin tuaj

Kur jeni në një lidhje romantike, ka shumë gjëra që do të bëni së bashku me partnerin tuaj. Por kjo nuk do të thotë gjithçka! Ju të dy duhet të keni jetën tuaj personale, dhe kjo do të thotë të shoqëroheni me miqtë tuaj dhe të bëni gjërat që ju pëlqejnë. Nëse e gjeni veten duke bërë vetëm atë që i pëlqen partnerit tuaj, edhe nëse kjo nuk ju intereson, kjo tregon se jeni shumë të pasigurt në marrëdhënien tuaj.