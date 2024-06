I arrestuar në Itali me urdhër të SPAK, Genta Vangjeli: Arian Tuku ka marrë tendera miliona eurosh

Zëdhënësja për antikorrupsionin në PD-në e Rithemelimit, Genta Vangjeli, ka hedhur akuza se dhëndri i Arben Ndokës, pra Arian Tuku, i cili është arrestuar në Itali me urdhër të SPAK-ut se tentoi të vriste dy persona, ka marrë në bashkinë e Lezhës tendera miliona eurosh.









Përmes një deklarate në media, Vangjeli shprehet se Tuku është pronar i kompanisë Eurocompany shpk, e krijuar në vitin 2018 e iu është besuar procesi i rindërtimit me kontrata të majme.

“Pjerin Ndreu Kryetar i Bashkisë Lezhë i besoi dhëndrrit të kolegut socialist në Kuvend, procesin e rindërtimit me kontrata të majme. Eurocompany shpk ishte kontraktori i cili zbatoi kontratën nr. 23676/23, datë 19 Prill 2021 me objekt: “Riforcim i njësive të banimit, pallatet e dëmtuara nga tërmeti”,”– shprehet Vangjeli.

Ajo theksoi se, sipas të dhënave të Spending Data, Eurocompany ka përfituar 1.7 milion euro vetëm nga Qershor 2021 deri Dhjetor 2022.

Sipas të dhënave të Spending Data, një burim serioz për të evidentuar lidhjet e pushtetit me korrupsionin, që ka mbetur pa financime pikërisht për të të pamundësuar nxjerrjen e të dhënave që vërtetojnë këto lidhje, Eurocompany përfitoi 1.7 milion euro vetëm nga Qershor 2021 deri Dhjetor 2022.

Qarku i klikës kriminale në pushtet mbyllet sipas formulës: Zhvat Shqipërinë për të vjedhur zgjedhjet dhe vidh zgjedhjet për të zhvatur Shqipërinë!

Kështu Pjerin Ndreu dhe Edi Rama sigurojnë mbajtjen e pushtetit dhe mandateve në vijim.

Pasi dekriminlizimi u largon Arben Ndokën, ai fut dhëndrrin në lojë nëpërmjet Pjerin Ndreut me lejen e Edi ramës në mënyrë që edhe pse kokat ndryshojnë, pushteti të vazhdojë.

Nuk thonë kot: të gjithë rilindësit e kuq një turi kanë!