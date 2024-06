Balotazh mes Hysajt dhe Balliut, mbrojtësit e djathtë në garë për formacionin titullar në Europian

Kapiteni Gjimshiti u shpreh se mbrojtja me 4 lojtarë ka shkuar mirë në kualifikuese dhe me shumë mundësi kështu do të jetë edhe në Europian.









Por sa i takon repartit të prapavijës ka një balotazh për krahun e djathtë mes Hysajt dhe Balliut. Në miqësoren me Lihtenshtejnin trajneri Silvinjo aktivizoi Balliun, kurse dje ndaj Azerbajxhanit Hysajn, me shkodranin që nuk u duk në formën e tij më të mirë.

Pikërisht për këtë arsye duket se trajneri brazilian po mendon se cili prej dy mbrojtësve të djathtë mund t’i shërbejë më shumë skuadrës në Gjermani.

PANORAMASPORT.AL