I dënuar dhe më parë për një sërë vjedhjesh, policia italiane arreston 24-vjeçarin shqiptar me precedent penal

Policia italiane ka arrestuar një shtetas shqiptar 24-vjeçar, me precedentë penalë dhe pa vendbanim fiks, si dy urdhra të ndryshëm paraburgimi të lëshuara nga gjykatat e La Spezia-s dhe të Lucca, përkatësisht më 8 shkurt 2024 dhe 25 mars 2024.









Në orën 2 të mëngjesit, Karabinierët të angazhuar në një shërbim kontrolli territorial vunë re një makinë me tre persona që po shkonte me një shpejtësi të dyshimtë nga Via delle Cerbaie drejt kabinës së pagesës së autostradës.

Në këtë moment karabinierët vendosën të vijojnë me kontrollin e mjetit dhe personave, gjë që fillimisht ka dhënë rezultat negativ.

Në fakt, të tre personat kishin një pasaportë të rregullt të lëshuar nga autoritetet shqiptare dhe ndaj tyre nuk kishte asnjë dispozitë apo precedentë penalë.

Por pavarësisht kësaj, qëndrimi i tyre dhe prania në një vend ku me sa duket nuk kishin asnjë lidhje, bëri që karabinierët të kryenin kontrolle të mëtejshme dhe në veçanti për të konstatuar më mirë identitetin e tyre, duke i nënshtruar identifikimit me foto në selinë provinciale të karabinierët e Lucca.

Pikërisht nga rezultati i këtij hetimi të fundit, doli konfirmimi se në fakt diçka nuk shkonte. 24-vjeçari, me emër tjetër, ka qenë përgjegjës për dy masat e paraburgimit të dhëna nga Zyra e Gjyqtarit Hetues të gjykatave të sipërpërmendura me kërkesë të Prokurorive Publike përkatëse, pas dy hetimeve të ndryshme të kryera nga Komisariati i Policisë së Kosovës. La Spezia dhe Lucca, për një sërë vjedhjesh të rënda në shtëpi.