“Rikthimi i modës”, aktorja e njohur na kujton se fustanet e këtij modeli mund të vishen në çdo kohë dhe kudo

Trendet e reja po përqafojnë gjithnjë e më shumë ngjyrën e gjelbër.









Nga kostumet në ngjyrën jeshile bottega e deri te palltot me nuancë të urtë, ngjyra e natyrës mbizotëron kudo. Ndërsa ka shumë shembuj ku mund të inspiroheni se si të përfshini ngjyrën e gjelbër në paraqitjet tuaja, fustani me një shpatull i Angela Bassett nga premiera e filmit “Hoë Stella got her groove back” në 1992, është në top listë.

Për sa i përket fustaneve slip dhe historisë së tyre, ato filluan të përfshihen në pamjen e grave gjatë dekadës së fundit të shekullit të 20-të , si rezultat i trendit të të brendshme si veshje të sipërme dhe zakonisht ishin prej pëlhurash sateni mëndafshi, ose poliestër, ndërsa shpesh zbukuroheshin me dantella.

Fustani maxi i thjeshtë nuk ka stinë apo raste ku mund të mos vishet dhe mbetet aktual e i përshtatshëm për çdo mbledhje Detaji portokalli në pjesën e sipërme të fustanit të saj i jep një ndjesi më të rastësishme pamjes, ndërsa është një kontrast i ftohtë me ngjyrën tokësore të bazës së saj.