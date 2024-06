Spanjollja “AS” analizon pikën e fortë dhe të dobët të Shqipërisë: Bajrami është lider, por një nga lojtarët bënte pasime shqetësuese

Paraqitja e Shqipërisë në miqësoren e fundit përgatitore ndaj Azerbajxhanit është pasqyruar edhe në mediat e njohura ndërkombëtare, me spanjollen “AS” që i ka dhënë vëmendje të veçantë lojës që shfaqën kuqezinjtë me të cilët do të ndeshet në grupin e saj përfaqësuesja iberike. E përditshmja spanjolle i ka kushtuar një artikull ku ka analizuar pikat e forta dhe të dobëta që shfaqën kuqezinjtë në këtë ndeshje të fituar 3-1 nën drejtimin e Silvinjos.









“Pasi mposhti Lihtenshtejnin (3-0), Shqipëria gjithashtu nuk i ndal për të kaluar Azerbajxhanin në miqësoren e dytë dhe të fundit përgatitore para fazës finale. Dy miqësore të rehatshme për të fituar besim dhe për të qartësuar idetë. Njëra prej tyre, që Bajrami, futbollisti i Sasuolos italian, është një nga liderët e kësaj skuadre të SIlvinjos.

Gjysmësulmuesi ishte më aktivi i sulmit shqiptar. Guximi i tij ishte ajo që krijoi golin e parë të ndeshjes. Ramadani përfitoi nga një gabim në nxjerrjen para të topit nga Mustafazada për t’ia dhënë topin Bajramit. Nga jashtë zonës, rreth njëzet e pesë metra larg portës, gjuajti në shtyllën e parë. Ai përfitoi nga përplasja në tokë për të ngatërruar portierin.

Shqipëria dominoi pa probleme, ndonëse krahu i djathtë nuk u mbrohej shumë mirë nga Hysaj, me disa gabime në pasime që ishin disi shqetësuese. Por rivali nuk ishte i një niveli të lartë. Dhe atmosfera ishte si një ndeshje stërvitore. Vetëm disa qindra tifozë mund të shiheshin në tribunat hungareze ku binte shi për pjesën më të madhe të lojës. Dhe e mbajti rezultatin pa shumë befasi përtej goditjes së lirë direkte të Mahmudov nga pozicioni ballor.

Pranë fundit, Rei Manaj shënoi duke përfituar nga një devijim nga një qendërmbrojtës. Laçi bëri 3-0 pasi priti topin shumë komod brenda zonës dhe shmangu sipas qejfit mbrojtësin. Me rezultatin 3-0 dhe vetëm pak minuta të shtuara, intensiteti i mbrojtjes ra. Ndaj nuk mund të nxirren shumë konkluzione nga goli që shënoi Gurbanli për të kompensuar sadopak rezultatin”, ishte analiza e “AS” për ndeshjen e Shqipërisë.

PANORAMASPORT.AL