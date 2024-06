Goditi me grusht për vdekje Armando Meshaun, Apeli ul dënimin për Rei Metën. Ja për sa u dënua djali i anëtares së KLP-së, Nurhan Seiti

Gjykata e Apelit ka ulur dënimin për Rei Metën, djalin e anëtares së KLP-së, Nurhan Seiti, i cili në gushtin e vitit 2023 goditi me grusht për vdekje Armando meshaun në Vlorë.









Rei Meta dënohet me 2 vite e 3 muaj burg nga Apeli, por për shkak të gjykimit të shkurtuar, ai do të vuajë vetëm 1 vit e 6 muaj heqje lirie.

Autori akuzohet për veprën penale “Vrasje nga pakujdesia”, neni 85 i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, i cili dënohet me gjobë ose me burgim deri në 5 vite.

NGJARJA

Vrasja ndodhi në gushtin e vitit të kaluar, kur 33 vjeçari Rei Meta, së bashku me viktimën Armando Meshaun, dolën nga një qendër noterie, për t’u futur më pas në një pikë interneti, aty ku ndodhi dhe krimi.

Dyshja shkoi në qendrën e internetit për të printuar disa dokumente, të cilat u bënë dhe “molla e sherrit” mes tyre.

U dyshua se Meshau nuk e kishte dokumentin me vete, ndaj e nisi konflikti mes tyre.

Në diskutime e sipër, viktima ka folur me tone të larta, ndërsa autori i ngjarjes i është kundërpërgjigjur duke i thënë “mos më ngri zërin”.

Në këtë mënyrë, situata agravoi kur viktima, 55 vjeç, e ofendoi Rei Metën, duke bërë që ky i fundit ta godisë më grushte, të cilat shënuan si arsyeja e fundit të jetës për Armando Meshaun.

E gjithë ngjarja është regjistruar nga kamerat e sigurisë, ndërsa diskutimi i tyre është dëgjuar e nga të pranishmit në këtë qendër interneti.

NJOFTIMI I APELIT

Referuar raportimeve të mëparshme në media, Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, informon sa më poshtë:

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, ka zhvilluar gjykimi lidhur me çështjen penale që i përket të pandehurit me iniciale R. M, i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Vrasje nga pakujdesia”, parashikuar nga neni 85 të Kodit Penal.

Fakti objekt akuze lidhet me ngjarjen e ndodhur në qytetin e Vlorës, ku në lagjen “Hajro Çakërri”, në Rrugën “Sulejman Delvina”, në afërsi të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, në ambientet e brendshme të internet-kancelari “Number 1”, si pasojë e një konflikti verbal dhe fizik, i pandehuri me iniciale R. M, ka goditur me grusht shtetasin me iniciale A. M, i cili ka ndërruar jetë.

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, me vendimin nr. 109/151, datë 20.03.2024 ka vendosur:

-Deklarimin fajtor të të pandehurit R. M, akuzuar për kryerjen e veprës penale “Vrasja nga pakujdesia”, parashikuar nga neni 85 i Kodit Penal dhe dënimin e tij me 3 (tre) vjet burgim.

-Në zbatim të nenit 406 të K.Pr.Penale, uljen me 1/3 e dënimit duke u dënuar përfundimisht i pandehuri R. M me 2 ( dy) vjet burgim.

-Vuajtja e dënimit për të pandehurin R. M të fillojë nga dita e arrestimit të tij më datë 07/08/2023 dhe pjesa e mbetur e dënimit të kryhet në një burg të sigurisë së zakonshme.

Çështja në apel u shqyrtua mbi bazën e ankimit të bërë nga i pandehuri me iniciale R. M, i cili kërkoi:

1.Ndryshimin e vendimit nr. 109/151 datë 20.3.2024 i Gjykatës së Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë.

2.Deklarimin e pafajshëm të të pandehurit, në mbështetje te nenit 388/1.e të K.Pr.Penale për shkak se fakti është kryer në prani të një shkaku të përligjur që është mbrojtja e nevojshme, dhe nëse Gjykata nuk bindet për pafajësinë e të pandehurit.

3.Në alternativë deklarimin fajtor të të pandehurit dhe dënimin e tij për veprën penale të “Vrasjes nga pakujdesia”, sipas nenit 85 të K Penal duke u dënuar ai me gjobë.

Gjithashtu, ndaj këtij vendimi kanë ushtruar ankim trashëgimtarët e viktimës të të ndjerit A. M, të cilët janë shprehur që në lidhje me cilësimin juridikë të veprës penale, kjo gjë është në kompetencë të gjykatës dhe organit të procedurës dhe nuk paraqesim pretendime. Trashëgimtarët e viktimës i kanë normalizuar marrëdhëniet me njeri- tjetrin dhe nuk kanë pretendime per vendimet e gjykates dhe mosmareveshjet civile do ti zgjidhin me mirëkuptim me njëri tjetrin ose në rrugë gjyqësore civile.

Prokurori pranë Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, z. Genti Xholi, gjatë gjykimit, në seancë gjyqësore parashtroi se:

Qëndrimi, cilësimi juridik dhe lloji i dënimit është i drejtë dhe duhet lenë ne fuqi, për sa i përket masës se dënimit e le ne vlerësimin të gjykatës.

Në përfundim të gjykimit, sot më datë 10.06.2024, Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, e përbërë nga trupi gjykues me Relatore Gjyqtare znj. Diamela Goxha dhe anëtare znj. Valdete Hoxha dhe z. Qemal Zaimi, vendosi:

1.Lënien në fuqi të vendimit nr.151 datë 20.03.2024 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë sa i takon cilësimit juridik të veprës penale dhe fajësisë së të pandehurit R.M.

2.Ndryshimin e vendimit sa i takon masës së dënimit duke u dënuar i pandehuri R. M me 2 vjet e 3 (tre) muaj burgim.

3.Në aplikim të nenit 406 të Kodit të Procedurës Penale të pandehurit i ulet 1/3 e dënimit duke u dënuar përfundimisht me 18 (tetëmbëdhjetë) muaj burgim.

4.Mospranimin e ankimit të paraqitur nga trashëgimtarët e viktimës për mungesë legjitimimi.