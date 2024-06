“Italia vend më i qëndrueshëm se fqinjët!”- Analiza e BBC: Meloni ka fuqizuar kontrollin e saj në politikën italiane pas zgjedhjeve për PE

Giorgia Meloni ka fuqizuar kontrollin e saj në politikën italiane. Ajo përdori zgjedhjet evropiane për të rritur popullaritetin e saj duke e vendosur emrin e saj në krye të votimit të partisë së saj dhe rezultoi një lojë e suksesshme.









Me 29% ajo ka rritur pjesën e votave që fitoi partia e saj në zgjedhjet e përgjithshme të shtatorit 2022.

Por ka një tjetër histori suksesi në Itali. Partia Demokratike (PD) e qendrës së majtë të opozitës performoi më mirë nga sa kishin shpresuar shumë nga mbështetësit e saj. Ajo mori 24% të votave, rezultati i saj më i lartë që nga zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2014.

Rezultati do të rrisë PD-në dhe do t’i japë besueshmëri liderit të saj, Elly Schlein, e cila me sa duket ka arritur të gjejë pozitën e saj pas pak më shumë se një viti në krye të partisë më të madhe opozitare në vend.

Partitë më të vogla në koalicionin qeverisës do të kenë disa hapa për të bërë. Forza Italia, partia e themeluar nga manjati i ndjerë i medias Silvio Berlusconi, fitoi pak më shumë vota se partia e dikurshme e fuqishme Liga, e kryesuar nga Matteo Salvini, e cila tani po ngec.

Edhe themeluesi i Ligës, Umberto Bossi, deklaroi në fundjavë se do të votonte për Forza Italia për të sinjalizuar pakënaqësinë e tij për drejtimin që ka marrë Liga. Dy parti të qendrës, njëra e udhëhequr nga ish-kryeministri Matteo Renzi, nuk arritën të arrinin pragun e kërkuar për të dërguar eurodeputetë në Parlamentin Evropian.

Por, pavarësisht nga këto zhvillime të brendshme, Italia, në mënyrë të pazakontë, ka dalë nga zgjedhjet evropiane si një vend mjaft i qëndrueshëm, shumë më tepër sesa disa nga fqinjët e saj.