“A keni ndonjë porosi për vëllain e vogël?” -Rama në Prishtinë, ngacmohet përse nuk u takua me Kurtin! Kryeministri: E kam në Tiranë. S’më fusni dot në kurth…

Kreu i qeverisë, Edi Rama ndodhet në Prishtinë ditën e sotme, me rastin e 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës, ku u takua me Presidenten Vjosa, por jo me homologun e tij, Albin Kurti.









Përgjatë një konference me kryetarin e komunës së Prishtinës, Përparim Rama, kryeministri u ngacmua nga gazetarët përsa i përket mos takimit me Kurtin, duke i drejtuar pyetjen me tonacion ironik “A keni ndonjë porosi për vëllain e vogël?”.

Një pyetje e tillë, mori përgjigjen po me ironi nga Rama, i cili i tha se vëllai i tij, Olsi Rama ndodhet në Tiranë e se nuk do arrinin dot ta vendosnin në kurth me këto pyetje.

Pyetje: A keni ndonjë porosi për vëllain e vogël që është hera e dytë që nuk e takoni?

Rama: Vëllain e vogël e kam në Tiranë është drejtori i klubit Partizani, është Olsi Rama. Më bëtë pyetje me shpresën që do më fusnit në kurth, por jam mësuar me këto kurthe, por po rashë në kurth hidhem vetë nuk më fut dot njeri.

Po kështu, gazetarët pyetën Kryeministrin nëse Kosova ka një lider unifikues, por Rama u shpreh se nuk është çështje personash. Sipas tij, Kosova e Shqipëria jashtë kufinjve nëpërmjet të zgjedhurve të tyre janë ‘një’.

Pyetje: A mendoni se ka lider unifikues në Kosovë?

Rama: Nuk është çështje personash, është çështje e ndarjes interesit kombëtar nga interesat partiake dhe nga interesat e brendshme politike. Unë besoj që kur Shqipëria dhe Kosova dalin jashtë kufijve nëpërmjet të zgjedhurve të tyre ata janë një. Në kuptimin që Shqipëria është shteti i shqiptarëve, Kosova është shteti i shqiptarëve të Kosovës dhe pakicave dhe brenda gjërat mund të diskutohen, por interesi kombëtar është ai që përcakton politikën e jashtme dhe është ai mbi të cilin përcaktohet edhe mënyra si të tjerët na shohin.