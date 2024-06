Anulimi i takimeve me emigrantët në Britaninë e Madhe dhe Gjermani, Kryeministri Rama zbulon arsyet. Ja se drejt çfarë vendi do shtrihet turi i mbledhjes me diasporën shqiptare

Kryeministri Edi Rama përmes mbledhjes online të Asamblesë së PS, zbuloi dy arsyet përse anuloi takimet me shqiptarët në Londër të Anglisë dhe Dusseldorfit në Gjermani.









Përsa i përket takimit në Britaninë e Madhe anulimi vjen për shkak të zgjedhjeve të parakohshme që do zhvillohen në vend, duke shtuar se u bë një problem më vete marrja e sallës që ishte prenotuar më parë.

Ndërkohë për takimin në Gjermani, Rama tha se nuk dëshironte të krijohej ideja e përzjerjes së dy gjërave, duke qenë se Kombëtarja luan në Evropian.

Kryeministri u shpreh se turi i takimeve do të vazhdojë në shtator drejt këtyre dy vendeve, e gjithashtu lajmëroi se po përgatitet e për një takim me shqiptarët në SHBA.

Rama: Kemi zhvilluar dy takimet e para të turit të dakordësuar për të takuar shqiptarët e Evropës dhe jo vetëm. Në Greqi dhe Itali takimi nuk ka qenë thjesht një qëllim në vetvete, as thjesht një takim pa vazhdim, por ka qenë edhe një trokitje në derën e shqiptarëve të Evropës përtej mureve të sallës, ku ka filluar një punë domethënëse për të rienergjizuar tërësisht rrjetin e anëtarësisë dhe simpatizantëve të PS.

Turi do të vijojë në shtator, duke qenë se për shkak të zgjedhjeve të parakohshme në Londër u bë një problem më vete marrja e sallës që kishim prenotuar më parë. Dhe me të drejtë, sepse në një situatë zgjedhore është normale që edhe ne të shmangnim një takim që pavarësisht se nuk është takim partiak, sidoqoftë është një takim politik. Po kështu, duke qenë se parashikimi apo përgatitja për të bërë takimin tjetër të Dusseldorfit në një moment shumë afër me ndeshjen e skuadrës sonë kombëtare, nuk do donim që të krijohej një ide e përzierjes së dy gjërave, edhe pse takimi ishte i organizuar pavarësisht kësaj. Në shtator do rimarrim turin dhe do zhvillojmë takimet e Gjermanisë dhe Britanisë së Madhe, ndërsa do përgatitemi edhe për një takim në SHBA.