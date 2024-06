Berisha kërkesë për interpelancë urgjente me Ramën! A do arrijë ish-kryeministri të thyejë masën arrest në shtëpi e të bëhet pjesë e Kuvendit ditën e mërkurë?

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka paraqitur një kërkesë për interpelancë urgjente me kreun e qeverisë, Edi Rama. Shkak i saj mësohet të jetë për tenderat e përfituar nga familjarët e kryeministrit aktual, e për tenderat sekretë.









Lajmi konfirmohet nga burime pranë Kuvendit për gazetarin Osman Stafa.

Sipas rregullores, deputeti kërkues, pra në këtë rast Sali Berisha, ka të drejtën e paraqitjes së interpelancës, duke e lexuar nga salla e Kuvendit të Shqipërisë.

Por kujtojmë se Berisha ndodhet nën masën “arrest në shtëpi”, të cilit nuk i lejohet dalja nga banesa e tij.

A do të thotë kjo se Sali Berisha mund të dalë nga shtëpia e tij e të bëhet pjesë e Kuvendit të Shqipërisë në seancën plenare e kësaj të mërkure?

Gjithashtu kujtojmë se demokratit i përfundon mandati në 21 qershor, pasi ka 6 muaj pa qenë në Kuvend.

Por kjo mbetet për t’u parë sesi do të interpretohet mungesa e tij, nëse do të konsiderohet me apo pa arsye.