“Demokrat nuk të bën vula, por vlerat e parimet!” -Apeli e hoqi nga drejtimi i PD, Basha: Beteja nuk ka qenë kurrë për karrige. Do vazhdojmë bashkëbisedimet…

Ish-kryetari i PD-së, Lulzim Basha ka folur për mediat duke u shprehur se ende nuk është vendosur se çfarë do të ndodhë me grupin e tij pas vendimit të Gjykatës së Apelit për të dhënë vulën dhe logon e partisë ish-kryeministrit Sali Berisha.









Basha mes të tjerash tha se demokrat nuk të bën vula, por vlerat e parimet, teksa ka theksuar njësoj si më herët ditës së sotme se beteja e tij nuk bëhej për karrige, po për shqiptarët.

Ish-krye-demokrati u shpreh se do vazhdojë bashëbisedimi me shqiptarët e më pas do merret një vendim.

Basha: Një gjë është e sigurt që demokrat nuk të bën vula, por vlerat dhe parimet. Parimet tona janë ato të një Shqipëria demokratike. Ne na lidhin shumë gjëra, por ajo që na lidh është se Shqipëria dhe shqiptarët meritojnë më shumë. Për këtë si demokrat dhe si shqiptar marrim përgjegjësitë tona. Me këtë vetëdije do ta vazhdojmë këtë bashkëbisedimin me shqiptarët dhe më pas do ta vendosim. Kjo betejë kurrë nuk ka qenë për karrige.