Parti e re apo betejë ligjore? Basha jep përgjigjen: Nuk bijmë pre e kësaj loje! Po konsiderohet nga juristët…

Pas largimit nga kreu i PD-së me vendim të Apelit, Lulzim Basha ka mbetur mes disa ujëra të cilave duhet t’u japë drejtim.









I pyetur nëse do të çelë një parti të re apo do zgjedhë betejë ligjore për të riqenë në kreun e PD-së, Basha u shpreh se nuk ka ndërmend të bjerë pre e kësaj loje.

Duke mos dhënë përgjigje të qartë, ish kryetari shprehet se së bashku me kolegët demokratë do të gjejë rrugët më të mira për të çuar para vizionin e demokracisë.

Ai tha se situata është serioze dhe vendimet duhen marrë si të tilla.

Përsa i përket rekursit, Basha u shpreh se po konsiderohet nga juristët, duke shtuar se është konstatuar që vendimi është i padrejtë e i pabazuar në ligj.

Së fundmi, i pyetur nëse ka frikë për largimin e strukturave, ish kreu demokrat tha se ato janë një mendje, me prioritetin e një Shqipërie më të mirë.

Pyetje: Parti të re apo betejë ligjore?

Basha: Ajo që kemi vendosur është që të mos lemë askënd jashtë. Ka me mija demokratë që besojnë si ne. Bashkë me demokratët do gjejmë rrugët më të mira për ta cuar përpara këtë vizion. Nuk kemi ndërmend të biem pre e kësaj loje. Shqiptarët dhe demokratët duan të dinë si të largojmë këtë qeveri.

Pyetje: A jeni për krijimin e një partie të re?

Basha: Unë ndikohem demokrat dhe si demokrat bashkë me kolegët kemi një përgjegjësi që ketë betejë e bëjmë për vlerat e demokratëve. Jemi në një situtë ku duhen marrë vendime serioze. Partneriteti ynë është më shqiptarët dhe demorkatët dhe me partnerët euroatlantik.

Pyetje: Është hedhur ideja e rekursit dhe a po konsiderohet?

Basha: Po është hedhur dhe po konsiderohet nga juristët, ka një konstatim juridik që vendimi është i padrejtë i pabazuar në ligj.

Kauza jonë nuk është kauzë që sjell rreth vetes ushtarë të kryetarit, zyrtarë apo ish zyrtarë të korruptuar. Vemje apo servilë. Angazhimi ynë është për një Shqipëri më të mirë. Për një Shqipëri që meriton më shumë.

Pyetje: Keni frikë ndaj largimeve të strukturave?

Basha: Strukturat janë në një mendje, prioriteti ynë është angazhimi për një Shqipëri të mirë dhe në funksion të kësaj do marrim të gjitha vendimet.