Varësia ndaj celularit/ Njohja, shkaqet, rreziqet dhe si të ndihmojmë veten?

Nëse dikush do të na kishte thënë 10 vjet më parë se do të ishim kaq miq të pandashëm me telefonin, ndoshta nuk do t’i kishim besuar. Sot, është e përditshme për shumicën e njerëzve, kështu që telefonat celularë dhe pajisjet e ngjashme janë vazhdimisht në duart e çdo personi, nga fëmijët më të vegjël deri tek të moshuarit .









Vetëm në SHBA, mbi 80% e popullsisë aktualisht zotëron një smartphone. Për krahasim, në vitin 2011 përqindja ishte 35! Rritja këtu është e ngjashme, eksponenciale!

Ky zakon nuk është domosdoshmërisht i keq

Ka arsye të thella pse jemi kaq të lidhur me pajisjet elektronike.

Njeriu është një qenie shoqërore, ai ka nevojë të vazhdueshme për komunikim, ndarje, shoqëri. Për më tepër, kurioziteti e ka formuar njeriun në atë që ne tani e quajmë botën e qytetëruar. Pajisjet elektronike lehtësojnë komunikimin dhe kuriozitetin (qasja e lehtë tek njerëzit e informacionit).

◦ Shumë punojnë online, por një pjesë e madhe e njerëzve punojnë gjithashtu me nevojën për komunikim të vazhdueshëm dhe akses në informacion;

◦ Të rinjtë komunikojnë, bëjnë miq, njohin njerëz të rinj dhe mësojnë shumë gjëra të reja në internet dhe rrjetet sociale;

◦ Më të rinjtë luajnë lojëra që mund të jenë të dobishme edhe për zhvillimin e aftësive njohëse;

◦ Të moshuarit janë në kontakt me fëmijët të cilët përndryshe e kanë të vështirë të ndajnë kohë për ta, etj.

Pra, ka shumë gjëra pozitive kur bëhet fjalë për teknologjitë e reja, veçanërisht kjo situatë pandemike na e ka treguar këtë. Gjatë kësaj periudhe, ne pothuajse fjalë për fjalë kaluam në realitetin virtual.

Sipas sa më sipër, lindin disa pyetje të rëndësishme: Si e dimë se ku është kufiri midis veprimit të dobishëm dhe të dëmshëm? Kur dhe pse bëhemi të varur nga pajisjet? Cilat janë rreziqet? Dhe mbi të gjitha, a është edhe e mundur?

A është e mundur varësia nga pajisjet celulare?

Nuk ka dyshim se përdorimi i tepërt i pajisjeve elektronike është një problem për shumë njerëz , por në botën shkencore ka ende një debat nëse një përdorim i tillë mund të konsiderohet një varësi. Zakonisht, mjekët dhe psikologët thonë se

varësi mund të konsiderohet vetëm përdorimi i disa substancave me veprime të caktuara fiziologjike të një personi, të cilat më pas krijojnë varësi

. Megjithatë, institucionet përkatëse të shëndetit mendor (krijuesit e manualeve të përdorura nga profesionistët mjekësorë për të diagnostikuar sëmundjet mendore) e njohin bixhozin obsesiv si një varësi. Bixhozi është i pari i ashtuquajtur i “njohur”. varësia e sjelljes, pra varësia ndaj një mënyre të caktuar sjelljeje ose zakoni. Varësia ndaj pajisjeve elektronike mund të konsiderohet gjithashtu si një varësi e tillë e sjelljes.

Si e njohim se ku është kufiri?

Ka shumë ngjashmëri (simptoma) që bashkojnë varësitë e sjelljes:

◦ humbje e plotë e “kontrollit” – nevoja për të përdorur pajisjen celulare gjithnjë e më shpesh, me synimin për të arritur efektin e dëshiruar (kënaqësinë).

◦ përpjekje të vazhdueshme të pasuksesshme për të kufizuar përdorimin e telefonit

◦ obsesion pas telefonit

◦ “rekurs ” – largim nga realiteti, d.m.th. përdorimi i celularit gjatë depresionit ose ankthit

◦ humbja e ndjenjës së kohës dhe hapësirës – për shkak të përdorimit të tepruar të celularit. Për shembull, nuk e keni idenë se sa kohë kaloni duke përdorur celularin tuaj ose keni një rrezik të shtuar të lëndimeve fizike për shkak të defokusit gjatë ecjes ose drejtimit të një makine/biçiklete etj.

◦ reduktim i performancës në punë ose shkollë

◦ tolerancë – nevojë e vazhdueshme për zakonin për të përftuar të njëjtën ndjenjë kënaqësie.

◦ nervozizëm ose nervozizëm i lehtë – ndjeheni i tensionuar, i dëshpëruar, i zemëruar kur celulari nuk është afër.

Nëse vëreni ndonjë nga këto sjellje, kufiri tashmë është kapërcyer dhe ka të ngjarë të jetë një varësi. Më poshtë është një pyetësor të cilit mund t’i përgjigjeni për të përcaktuar nëse jeni duke shkuar drejt varësisë.

Shkaqet e varësisë



Shkaku kryesor i varësisë është gjëja më e rëndësishme e zakonshme e varësive të sjelljes – dopamina. Pas kryerjes së disa veprimeve që na duken të kënaqshme për ne, truri sekreton një kimikat të quajtur dopaminë, i cili shkakton një ndjenjë shpërblimi dhe kënaqësie.

Lidhja dhe komunikimi në rrjetet sociale, për shembull, në shumë njerëz shkakton lëshimin e sasive të caktuara të dopaminës, kështu që njerëzit vazhdimisht dinë të kthehen dhe të kontrollojnë butonin e njoftimit ose mesazhet. Kështu, ata marrin një “dozë” shtesë dopamine.

Vetë aplikacionet janë ndërtuar mbi këtë parim, kështu që rrit më tej ndjenjën e varësisë. Për shembull, reagime si komente, pëlqime, mesazhe, etj. Ne nuk mund t’i parashikojmë ato, kështu që ne vazhdojmë të kthehemi për të kontrolluar “çfarë ka të re”. Në këtë mënyrë krijohet një cikël nga i cili mezi dalim, ndaj njerëzit shpesh përfundojnë në një lloj ndalimi virtual.

Rreziqet, pra efektet negative të këtij lloji të varësisë

• Pasojat e mundshme fizike :

◦ Probleme me sytë – dhimbje dhe parehati në zonën e syve, kruajtje dhe

djegie të syve, shikim të paqartë, sy të lodhur, dhimbje koke të shpeshta.

◦ Probleme me qafën – dhimbje dhe ngurtësi në qafë, për shkak të pozicionimit të ngurtësuar afatgjatë

(poshtë drejt ekranit).

◦ Rritja e ekspozimit ndaj mikroorganizmave patogjenë – vështirë se dikush

e pastron rregullisht dhe siç duhet celularin e tij, kështu që ne i lajmë duart kot nëse

e kemi punuar me duar të pista. Është po aq e rëndësishme ruajtja

e higjienës në celular si në duar, veçanërisht gjatë kësaj

periudhe pandemie. Hulumtimet zbulojnë një sërë patogjenësh në ekranet e telefonit.

◦ Aksidentet në komunikacion – defokusimi nga rruga, të folurit apo dërgimi i mesazhevenë celular është shkaktar shumë më i zakonshëm i aksidenteve rrugore se samendoni, prandaj ligji ndalon edhe përdorimin e celularit gjatëdrejtimit të automjetit në vendin tonë. Sipas disa statistikave, përdorimi i telefonit gjatë drejtimit të mjetit kapothuajse të njëjtin efekt si ngarje nën ndikimin e alkoolit. ◦ Steriliteti mashkullor – studimet paraprake sugjerojnëse rrezatimi i telefonit mund të ndikojë në cilësinë e spermës.

Pasojat fiziologjike :

◦ higjiena e gjumit e shqetësuar – hulumtimi vendos një lidhje midis gjumit të shqetësuar dhe lodhjes tek ata që kanë varësi nga telefonat celularë. Drita blu mund të zvogëlojë cilësinë e gjumit dhe ta bëjë më të vështirë rënien në gjumë. ◦ depresioni ◦ çrregullimi obsesiv-kompulsiv ◦ problemet me socializimin, veçanërisht te fëmijët – marrëdhëniet “offline” mund të vuajnë për shkak të shumë kohës së kaluar në rrjetet sociale. ◦ ankthi – hulumtimi tregon një lidhje midis kohës së gjatë të shpenzuar në telefon dhe përhapjes së ankthit tek studentët.

Fëmijët dhe adoleshentët janë më të ndjeshëm ndaj kësaj varësie

Studime të shumta tregojnë se personat me vetëbesim të ulët, personat impulsivë, personat e shqetësuar dhe depresiv dhe ekstrovertët janë në rrezik.

Studiuesit tregojnë se përveç që individët me këto karakteristika janë më të ndjeshëm ndaj varësisë, vetë varësia mund të çojë në problemet e lartpërmendura.

Megjithatë, fëmijët dhe adoleshentët konsiderohen si grupi më i rrezikshëm . Studimet tregojnë se përdorimi i tepërt i telefonit arrin kulmin në vitet e adoleshencës dhe më pas bie gradualisht. Hulumtimet tregojnë gjithashtu se obsesioni me pajisjet e tyre celulare i bën 13-vjeçarët të mos i fikin për ditë të tëra dhe të jenë në kontakt me ta pothuajse gjatë gjithë ditës.

Sa më shpejt që fëmijët të ekspozohen ndaj këtij “tundimi”, aq më shpejt do të zhvillojnë varësinë. Pra, grupi më i rrezikuar janë fëmijët dhe të rinjtë, ndaj prindërit duhet t’i kushtojnë më shumë kohë kësaj teme. Mënyra më e mirë është të kufizoni aksesin dhe kohën që të vegjlit kalojnë me këto pajisje. Ka një sërë aktivitetesh të tjera që janë të rëndësishme për fëmijët për të cilat ata nuk kanë kohë për shkak të telefonit.

Si e dini nëse e keni këtë varësi?

Nëse keni një përgjigje pozitive për dy ose më shumë nga 10 pyetjet e mëposhtme, është e mundur që në rastin tuaj të jetë një formë e caktuar e varësisë ndaj pajisjes celulare:

1) A keni vënë re ndonjëherë se kaloni shumë më tepër kohë në telefonin tuaj sesa mendoni?

2) A keni ndjerë se nuk keni ndjenjën e kohës kur jeni ulur në telefon?

3) A keni vënë re se kaloni më shumë kohë duke shkruar email, tweet, postime ose mesazhe sesa duke folur me njerëzit?

4) A keni vënë re se po kaloni gjithnjë e më shumë kohë në pajisjen tuaj celulare?

5) A dëshironi fshehurazi që të kaloni më pak kohë në telefonin tuaj?

6) A fleni me telefonin pranë jastëkut?

7) A është kontrollimi i telefonit gjëja e parë në mëngjes?

8) Jeni online ndërsa bëni disa aktivitete të rëndësishme ditore?

9) A mendoni se nëse nuk do të ishte për telefonin, do të ishit dukshëm më produktiv?

10) A ndiheni të parehatshëm kur dilni pa telefonin tuaj?

Çfarë mund të bëni për të ndihmuar veten?

• Gjeni dhe punoni për problemin e duhur – shumë kërkime tregojnë se arsyet e përdorimit të tepërt të telefonit mund të jenë një përpjekje për të shmangur disa probleme që e kemi të vështirë t’i përballojmë dhe duken të pazgjidhshme.

• Hiqni aplikacionet që ju marrin shumë kohë ose bëni një orar për përdorimin e tyre



• Fikni telefonin tuaj në periudha të caktuara të ditës



• Mos e keni vazhdimisht në dispozicion